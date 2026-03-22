박서진, 백지영 울렸다…진심 담은 손편지에 감동 폭발

가수 박서진의 진심이 백지영을 울렸다.

지난 21일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진의 콘서트 현장과 함께 특별한 인연으로 이어진 백지영과의 이야기가 펼쳐졌다.

이날 방송에서 박서진은 콘서트를 앞두고 특별 게스트의 등장을 예고하며 기대감을 끌어올렸다. 대기실에 등장한 인물은 바로 살림남을 오랜 시간 지켜왔던 안방마님 백지영이었다. 살림남을 통해 남다른 호흡을 보여줬던 두 사람의 재회는 시청자들에게도 반가움을 안겼다.

객석을 가득 채운 닻별들 속에서 박서진은 ‘장구의 신’다운 퍼포먼스로 무대를 장악했다. 그의 게스트 요청에 흔쾌히 응한 백지영 역시 변함없는 존재감으로 완벽한 무대를 선사했다.

공연 이후에는 백지영을 위한 자리가 마련됐다. 박서진과 동생 효정이 감사의 마음을 담아 보양식을 대접한 것. 대식가 사이에서 소식가 박서진은 당황했지만, 이내 세 사람의 자연스러운 티키타카가 소소한 웃음을 자아냈다.

식사 후 박서진은 백지영을 위해 직접 준비한 선물을 건넸다. 일주일에 걸쳐 완성한 민화와 꽃다발, 그리고 손편지까지 더해진 정성 어린 선물이었다. 평소 표현하지 못했던 마음을 글로 담아낸 그의 진심에 백지영은 결국 눈시울을 붉혔다. 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 교감이 고스란히 전해지며 두 사람의 관계를 더욱 특별하게 만들었다.

박서진은 무대 위에서는 뜨거운 에너지로, 무대 밖에서는 진솔한 마음으로 또 다른 이야기를 완성했다. 특히 백지영과 만들어낸 익숙함은 시청자들의 공감과 반가움을 동시에 불러일으켰다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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