발목 밟혀 고통 호소한 이강인… 엔리케 PSG 감독 “괜찮기를 바라”

이강인이 22일 프랑스 니스의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 27라운드 니스와의 원정 경기에서 상대 선수의 견제를 받고 있다. 사진=AP/뉴시스

“이강인이 발목에 입은 충격을 보셨을 거다. 괜찮기를 바란다.”

이강인(PSG)이 3월 A매치를 앞두고 나선 마지막 경기에서 부상을 입었다. 아직 부상 정도가 밝혀지지 않은 가운데 루이스 엔리케 PSG 감독은 이강인이 무탈하기를 희망했다.

이강인은 22일 프랑스 니스의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~2026시즌 프랑스 리그1 27라운드 니스와의 원정 경기에 선발로 출전했으나 팀이 2-0으로 앞선 후반 20분 우스만 뎀벨레와 교체됐다.

부상이 원인이다. 이강인은 앞반 14분 니스 미드필더 유수프 은다이이시미예의 왼발에 왼쪽 발목을 강하게 밟혔다. 이강인은 발목을 부여잡은 채 그라운드에 쓰러져 극심한 고통을 호소했다.

주심은 비디오판독(VAR)을 통해 은다이이시미예에게 레드카드를 꺼냈다. 이강인은 교체된 이후 의료진의 치료를 받았다. 아직 부상 정도는 알려지지 않았다. 엔리케 감독은 경기 뒤 이강인의 상태에 대해 “괜찮기를 바란다”라고만 말했다.

이강인이 큰 부상을 입었다면 3월 A매치를 앞둔 홍명보호에도 악재다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 28일 영국 런던에서 코트디부아르, 4월1일 오스트리아와 유럽 원정 평가전 2연전을 치른다. 이미 대표팀에서는 황인범(페예노르트)이 발목 부상으로 이번 소집에서 제외됐다. 이강인마저 소집되지 못하면 큰 공백이 발생한다.

한편 PSG는 니스에 4-0으로 이겼다. 승점 60점(19승3무4패)이 된 PSG는 리그1 선두에 올랐다. 1경기를 더 치른 2위 랑스와는 승점 1점 차다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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