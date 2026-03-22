'부담 없이 건전하게’… 소액, 소조합으로 즐기는 스포츠토토

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 소액 및 소조합 중심의 프로토 승부식을 통해 스포츠팬들의 참여 부담을 낮추고 있다고 22일 밝혔다.

프로토 승부식은 최소 100원부터 구매가 가능한 소액 구조를 갖추고 있어 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 것이 특징이다. 조합형 게임의 경우 두 경기만 선택해도 참여가 가능해 복잡한 분석 없이도 간편하게 승부 예측을 즐길 수 있다.

다수 경기를 조합하는 방식이 익숙하지 않은 이용자들을 위해 ‘한경기구매’ 유형도 운영되고 있다. 해당 유형은 최소 1000원부터 참여할 수 있다. 단일 경기 결과만 예측하는 방식으로 구성돼 초심자도 쉽게 접근할 수 있다.

프로토 승부식은 일반, 핸디캡, 언더오버 외에도 ‘SUM’ 유형을 제공하고 있다. SUM은 양 팀 최종 득점 합의 홀·짝 여부를 맞히는 방식이다. 규칙이 단순해 직관적인 참여가 가능하며 경기 관전의 흥미를 높일 수 있다는 점이 특징이다.

이처럼 프로토 승부식은 소액 및 소조합의 참여가 가능한 다양한 게임 유형을 갖추고 있다. 스포츠팬들의 참여 부담을 낮추는 데 초점을 맞추고 있다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “프로토 승부식은 소액으로도 참여할 수 있어 고객들의 부담을 낮춘 것이 특징”이라며 “다양한 게임 유형을 이용한다면 스포츠 관전의 묘미를 더욱 살릴 수 있을 것”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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