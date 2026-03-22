[내야외야] KBO, 한국OGK 손잡고 스포츠 선글라스 제품 출시

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)는 스포츠 아이웨어 전문 브랜드 한국OGK와 협업해 선글라스 컬래버레이션을 선보인다.

한국OGK는 설립 47년째에 빛나는 스포츠 아이웨어 전문 브랜드다. 자사 브랜드 ‘WING’을 통해 다양한 퍼포먼스 제품을 전개하고 있다. KBO와의 협업 제품은 WING의 ‘KNOX’ 선글라스를 기반으로 제작됐다는 설명이다.

선글라스 옆테에는 KBO 로고 참을 적용해 KBO의 아이덴티티를 강조한 것이 특징이다. 해당 로고 참은 탈부착이 가능하며, 다양한 참으로 원하는 스타일에 맞게 장식할 수 있다.

제품은 도수 클립 장착이 가능해 시력 보정이 필요한 사용자도 편리하게 착용할 수 있으며, 한국인 두상에 맞춘 설계를 반영해 착용감과 안정성을 강화했다. 또한, 안경 측면에는 바람 유입을 최소화하는 방풍 블레이드를 적용해 야구장 관람은 물론 다양한 야외 활동과 스포츠 환경에서도 활용도를 높였다.

네이비와 화이트 총 두 가지 컬러로 출시되는 이번 제품은 23일 와디즈 펀딩을 통해 약 2주간 본 펀딩을 진행한다. 이후 WING 공식 홈페이지 등에서 순차적으로 판매될 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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