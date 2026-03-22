김동완, ‘폭행논란’ MC딩동 공개 응원 논란…결국 글 삭제 후 사과

그룹 신화 멤버 김동완. 사진 = 뉴시스

그룹 신화 멤버 김동완이 MC딩동 공개 응원 논란에 휩싸인 가운데, 결국 게시글을 삭제하고 입장을 밝혔다.

김동완은 22일 자신의 SNS를 통해 “상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다. 글은 삭제하겠다”고 밝히며 사과의 뜻을 전했다.

앞서 그는 “아무 이유 없이 딩동 응원할 사람!?”이라는 글과 함께 MC딩동의 계정을 공유하며 공개적으로 응원의 뜻을 밝혔으나, 최근 MC딩동을 둘러싼 논란과 맞물리며 비판 여론이 형성됐다.

MC딩동은 최근 인터넷 방송 중 여성 BJ와의 갈등 과정에서 물리적 행동을 한 장면이 알려지며 논란의 중심에 섰다. 여기에 과거 음주운전 및 도주 사건까지 재조명되며 여론은 더욱 악화됐다. 그는 2022년 음주 상태로 운전한 뒤 경찰의 측정 요구를 거부하고 도주한 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 바 있다.

이 같은 상황에서 김동완의 게시글이 공개되자 “타이밍이 부적절하다”, “상황을 인지하지 못한 것 아니냐”는 비판이 이어졌고, 일부 팬들 역시 실망감을 드러냈다.

논란이 확산되자 김동완은 게시글을 삭제하고 직접 입장을 밝히며 사태 진화에 나섰다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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