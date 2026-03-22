21학번, 수줍은 소녀에서 소중한 친구로…신곡 '날아라 펭귄' 발매

가수 21학번이 찬란한 봄의 시작과 함께 세상 모든 이들의 꿈을 응원하는 희망 행진곡으로 돌아온다.

티라미수레코드 소속 21학번은 22일 차가운 현실이라는 얼음 위에서도 스스로의 빛을 믿고 푸른 바다를 향해 비상하려는 용기를 21학번 특유의 맑고 순수한 감성으로 그려낸 새 싱글 '날아라 펭귄'을 공개한다.

신곡 '날아라 펭귄'은 조금 서툴고 엉성한 걸음일지라도 꿈을 향해 멈추지 않고 나아가는 우리 모두의 뒷모습을 따스하게 비춘다. 특히 "슈 슈우슝슝" 하고 기분 좋게 날아오르는 듯한 경쾌한 후렴구는 마음속 두려움을 기분 좋은 설렘으로 치환하며 리스너들에게 긍정적인 에너지를 선사할 예정이다.

또한 자칫 무거울 수 있는 '위로'라는 메시지를 21학번은 곁에서 보폭을 맞춰 걷는 다정한 친구처럼 편안하고 천진난만한 보컬로 풀어냈다. "기억해 넌 혼자가 아냐, 우린 할 수 있어"라는 진솔한 가사는 남들이 정해놓은 정답이 아닌 자신만의 바다를 찾아 힘차게 나아가고 싶은 이들의 마음을 무장해제시킨다.

지난 2021년 데뷔곡 '자연스러운 만남 추구'로 풋풋한 대학생의 설렘을 전하며 등장한 21학번은 이후 '스티커 사진', '코인 노래방', '스터디 카페' 등 MZ세대의 일상을 담은 곡들로 큰 사랑을 받아왔다. 청량하고 사랑스러운 음색으로 리스너들의 귀를 사로잡은 21학번은 이번 신곡을 통해 수줍은 소녀에서 모두의 꿈을 응원하는 소중한 친구로 한층 성장한 면모를 보여줄 것으로 기대된다.

웅크리고 있던 날개를 활짝 펴고 비상을 꿈꾸는 순간, 21학번의 목소리는 지친 일상 속에서 다시 시작할 힘을 주는 소중한 인생의 BGM이 될 것이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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