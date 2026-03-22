예고된 ‘윙백들의 전쟁’…옌스, 소집 전 멀티골로 경쟁력 증명

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홍명보호 ‘윙백들의 전쟁’이 예고된 가운데 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 독일 분데스리가서 멀티골을 터뜨리며 경쟁력을 증명했다.

카스트로프는 22일 독일 쾰른의 라인 에네르기 슈타디온에서 끝난 쾰른과의 2025~2026 분데스리가 27라운드 원정 경기서 전반 1분과 후반 15분에 두 차례 골망을 갈랐다. 시즌 2, 3호골을 한 번에 몰아넣었다. 팀은 3-3으로 비겼다.

26초면 충분했다. 카스트로프는 3-4-2-1 포메이션서 아래 왼쪽 윙백으로 선발 출전했다. 경기 시작 26초 만에 선제골을 터뜨렸다. 오른쪽 측면에서 프랑크 오노라가 반대편으로 땅볼 크로스를 올리자, 쾰른 수비수 체니 노이만과의 경합에서 이겨낸 뒤 침착하게 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다.

발끝은 후반에도 뜨거웠다. 카스트로프는 측면을 집요하게 공략하며 기회를 엿봤다. 2-2로 팽팽하던 후반 15분 멀티골까지 신고했다. 페널티아크 왼쪽에서 야니크 엥겔하르트의 패스를 받았다. 수비수를 제친 뒤 절묘한 오른발 감아차기 슈팅으로 오른쪽 상단 구석을 꿰뚫었다.

분데스리가 무대 첫 멀티골이자, 6개월 만의 득점포다. 카스트로프는 지난해 7월 묀헨글라트바흐에 입단, 그해 9월 프랑크푸르트전서 시즌 1호골을 넣었다. 이날 왼발로 한 방, 오른발로 한 방을 몰아친 뒤 후반 40분 교체 아웃됐다. 무승부로 끝이 났지만 경기 최우수선수(MOM)는 그의 몫이었다. 공수에서 펼친 활약을 인정받았다. 패스 성공률 89%(17/19), 걷어내기 4회, 수비적 행동 5회 등을 기록하며 축구 통계 매체 풋몹으로부터 팀 내 최고 평점인 8.8을 받았다.

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홍명보호 주축으로 올라설 기회다. 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 카스트로프는 지난해 홍명보 축구 대표팀 감독의 부름을 받아 처음 태극마크를 달았다. 대표팀에선 그간 미드필더로 활용됐다. 큰 기대를 모았으나 미국 원정으로 치른 A매치 2연전 중 멕시코전을 제외하면 중원에서 인상적인 경기력을 보이진 못했다.

홍 감독도 카스트로프 활용법을 바꿨다. 최근 소속팀에서 윙백으로 뛰며 활약하자, 이번 3월 A매치 평가전을 앞두고 수비수로 분류해 선발했다. 부상으로 빠진 같은 포지션의 이명재(대전)를 대체하는 임시방편으로 보였다. 하지만 이날 수비는 물론 합류 직전 양발로 물오른 득점력까지 자랑하면서 전술적으로 테스트해볼 가치를 스스로 증명했다.

홍 감독의 스리백 전술에선 윙백의 역할이 매우 중요하다. 측면에서 전방과 후방을 오가며 공격의 활로를 뚫고 수비 때는 촘촘한 그물망을 형성해야 한다. 현재 대표팀엔 측면 수비수 설영우(즈베즈다), 이태석(아우스트리아 빈), 김문환(대전)이 있고, 본업이 측면 공격수인 엄지성(스완지시티)과 황희찬(울버햄프턴)도 윙백을 소화할 수 있다. 이런 치열한 경쟁 구도에 카스트로프가 소속팀에서의 활약을 앞세워 도전장을 내민다.

대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 전 마지막 평가전을 치른다. 23일 인천국제공항을 통해 영국 런던으로 출국한다. 오는 28일 오후 11시 영국 밀턴케인스의 스타디움 MK에서 코트디부아르와 3월 A매치 첫 경기를 치른다. 이후 오스트리아 빈으로 이동, 다음 달 1일 오전 3시45분 에른스트 하펠 스타디온에서 오스트리아와 맞붙는다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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