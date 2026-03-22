[황현희의 눈] 선택이 많아진 시대, 중요한 건 받아들이는 태도

우리는 선택이 많아졌다고 믿는다. 실제로도 그렇다. 직업은 세분화되었고, 투자 상품은 넘쳐나며, 소비의 경로는 손안에서 끝난다. 예전보다 훨씬 다양한 길이 열려 있는 것은 분명하다. 그런데 이상하게도 사람들의 표정은 가벼워지지 않았다. 오히려 망설임이 길어졌고 결정 이후의 만족은 짧아졌다.

선택이 많아진다는 것은 겉으로 보기엔 자유의 확장처럼 보인다. 하지만 동시에 책임을 동반한다. 하나를 고른다는 것은 나머지를 포기하는 일이다. 선택지가 적었던 시절에는 이 포기의 부담이 상대적으로 작았다. 어차피 선택할 수 있는 범위가 제한적이었기 때문이다. 그러나 지금은 다르다. 더 좋은 선택이 어딘가에 존재할 것이라는 가능성이 항상 열려 있다. 그래서 우리는 결정을 내린 이후에도 확신하지 못한다. 이미 선택을 했음에도 불구하고, 선택하지 않은 것들에 대해 계속해서 상상한다.

이 지점에서 선택은 자유가 아니라 부담으로 변한다. 선택의 순간보다 선택 이후가 더 불편해지는 구조다. 사람들은 더 많은 정보를 통해 더 나은 결정을 할 수 있을 것이라고 생각하지만, 정보는 판단을 돕기보다 종종 결정을 지연시킨다. 비교는 끝이 없고 기준은 계속 흔들린다. 선택의 기준이 명확해지기보다 오히려 흐려지는 경우가 많다.

투자에서도 비슷한 현상이 나타난다. 선택할 수 있는 자산은 과거보다 훨씬 다양해졌다. 주식, ETF, 부동산, 가상자산까지 선택지는 계속 늘어난다. 그러나 선택이 많아졌다고 해서 수익이 함께 증가하는 것은 아니다. 오히려 많은 투자자들이 ‘더 나은 선택’을 찾다가 시점을 놓친다. 결정을 미루는 동안 시장은 움직이고, 뒤늦게 따라붙은 선택은 대개 만족스럽지 않다. 선택지가 많아질수록 기회는 늘어나는 것이 아니라 판단의 피로가 쌓인다.

소비 역시 마찬가지다. 우리는 더 좋은 물건을 고르기 위해 더 많은 시간을 사용한다. 수십 개의 후기와 비교를 거쳐 최선이라고 생각한 제품을 선택한다. 그러나 막상 손에 쥐고 나면 만족은 오래가지 않는다. 더 좋은 선택이 있었을지도 모른다는 생각이 쉽게 사라지지 않기 때문이다. 결국 선택은 끝났지만 비교는 끝나지 않는다.

이 현상은 개인의 성향 문제라기보다 환경의 변화에 가깝다. 정보의 양이 폭발적으로 증가하면서 선택의 기준이 외부로 이동했다. 과거에는 자신의 경험과 주변의 조언이 기준이 되었지만, 지금은 수많은 타인의 선택이 기준이 된다. 문제는 그 기준들이 서로 다르다는 점이다. 서로 다른 기준이 동시에 존재할 때 선택은 점점 더 어려워진다.

그래서 우리는 선택을 줄이는 방식으로 스스로를 보호하기 시작한다. 익숙한 것을 반복하거나 이미 검증된 것만 선택한다. 또는 누군가의 추천을 그대로 따르기도 한다. 선택의 자유를 스스로 축소시키는 것이다. 역설적으로 선택지가 많아진 시대에 사람들은 선택을 줄이려 한다. 그만큼 선택이 주는 부담이 커졌기 때문이다.

중요한 것은 선택의 개수가 아니라 기준의 명확함일지도 모른다. 기준이 분명하면 선택지는 오히려 줄어든다. 무엇을 포기할지 결정할 수 있기 때문이다. 반대로 기준이 없으면 선택지는 많을수록 불안해진다. 무엇을 선택해도 충분하지 않은 것처럼 느껴지기 때문이다.

우리는 더 많은 선택을 통해 더 나은 삶에 가까워질 수 있다고 믿어왔다. 그러나 선택이 늘어날수록 삶이 더 나아진다고 단정하기는 어렵다. 선택은 가능성을 넓히지만 동시에 만족을 어렵게 만든다. 선택의 자유가 커질수록 결과에 대한 책임도 함께 커지기 때문이다.

결국 중요한 것은 얼마나 많은 선택을 가졌느냐가 아니라, 선택 이후를 어떻게 받아들이느냐다. 선택은 완벽할 수 없고, 모든 선택에는 놓치는 것이 있다. 이 사실을 인정하는 순간, 선택은 부담이 아니라 과정으로 돌아온다.

선택이 많아진 시대에 필요한 것은 더 많은 정보가 아니라, 덜 흔들리는 기준일지도 모른다. 그리고 그 기준은 생각보다 거창하지 않을 수 있다. 스스로 감당할 수 있는 수준, 반복해도 괜찮은 선택, 그리고 시간이 지나도 크게 후회하지 않을 방향. 어쩌면 우리는 더 좋은 선택을 찾기보다, 충분한 선택을 받아들이는 연습이 필요한지도 모른다.

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