'왕사남' 1444만 돌파…'신과 함께' 넘고 역대 흥행 3위 등극

영화 '왕과 사는 남자'가 박스오피스 역대 흥행 3위에 올랐다.

22일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '왕과 사는 남자'는 전날 34만6555명의 관객을 동원해 박스오피스 1위를 차지했다. 누적 관객 수는 1444만7740명이다.

이는 박스오피스 역대 흥행 3위였던 '신과 함께-죄와벌'(1441만명)을 넘어선 수치다.

현재 국내 박스오피스 역대 흥행 1위는 누적 관객 수 1761만명인 '명량', 2위는 1626만명인 '극한직업'이 자리를 지키고 있다.

'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종 이홍위가 유배지인 강원도 영월 광천골에서 마을 사람들과 어울리며 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 담았다.

배우 유해진, 박지훈, 전미도, 유지태 등이 호흡을 맞췄고, 개봉 이후 입소문을 타면서 관객 수가 늘어나는 추세다. 특히 올해 첫 1000만 관객을 돌파하며 침체를 겪던 극장가에 훈풍을 불어넣었다.

한편 이날 박스오피스 2위는 라이언 고슬링 주연의 '프로젝트 헤일메리'다. 전날 19만36명이 관람했으며 누적 관객 수는 40만623명이다.

픽사 스튜디오의 애니메이션 '호퍼스'는 4만650명이 관람하며 3위에 올랐다. 누적 관객 수는 60만6574명이다.

<뉴시스>

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