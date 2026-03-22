광화문 뒤흔든 BTS…RM “시민·상인 불편에 죄송, 배려 잊지 않겠다”

[서울=뉴시스] 방탄소년단(BTS) RM이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 완전체 컴백을 기념해 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. (사진=빅히트 뮤직/넷플릭스 제공)

그룹 방탄소년단(BTS)이 광화문 광장에서 컴백 공연을 성공적으로 마친 가운데, 리더 RM이 공연 이후 사과와 감사의 메시지를 전했다.

RM은 21일 공연 후 팬 소통 플랫폼 위버스를 통해 “4년이라는 긴 기다림 끝에, 저희 일곱 멤버가 다시 모여 광화문이라는 뜻깊은 공간에서 여러분을 마주했다”며 “저희의 복귀 무대가 무사히 완성될 수 있도록 아낌없는 배려와 응원을 보내주신 모든 분께 감사 인사를 드리고자 한다”고 밝혔다.

이어 “먼저, 광화문 광장을 저희의 복귀 무대로 품어주시고, 수많은 인파 속에서도 큰 사고 없이 안전한 공연이 될 수 있도록 힘써주신 경찰, 소방, 정부 및 지자체 관계자 여러분께 고개 숙여 감사드린다”고 전했다.

또한 “교통 통제와 소음 등 크고 작은 불편함을 감내해 주신 시민 여러분, 그리고 광화문 일대 상인 및 직장인 여러분께도 진심으로 죄송하고 또 감사하다는 말씀을 드린다”며 “저희의 공연을 너른 마음으로 품어주신 그 따뜻한 배려를 결코 당연하게 여기지 않고, 오래도록 가슴 깊이 새기겠다”고 덧붙였다.

팬클럽 아미를 향한 감사도 잊지 않았다. RM은 “긴 시간 동안 변함없이 저희를 믿고 기다려줘서 정말 고맙다. 광장을 가득 채운 여러분의 함성을 듣는 순간, ‘아, 마침내 돌아왔구나’하는 벅찬 마음이 들었다”고 말했다. 이어 “그 많은 인원 속에서도 서로를 배려하며 성숙하고 질서 있게 공연을 즐겨주신 여러분의 모습에 저희가 더 크게 감동했다. 늘 그랬듯, 여러분이야말로 저희의 가장 큰 자부심”이라고 강조했다.

끝으로 그는 “이번 광화문 무대는 저희 방탄소년단 일곱 명만의 것이 아니다. 안전을 책임져주신 분들의 노고, 시민 여러분의 따뜻한 양해, 그리고 아미의 변함없는 사랑이 모여 완성된 무대”라며 “여러분이 보내주신 이 큰 사랑과 성원을 잊지 않고, 앞으로 이어질 방탄소년단의 여정에서 더 큰 울림과 좋은 음악을 만들어 나가겠다. 오늘의 뜨거웠던 기억이 여러분의 일상에도 오래도록 기분 좋은 선물로 남았으면 좋겠다”고 전했다.

한편 방탄소년단은 21일 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’을 열고 약 3년 9개월 만에 완전체 무대로 복귀했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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