“헌신과 노력, 큰 밑거름” 대한우슈협회, 우슈 발전 공로자 공로패 수여

사진=대한우슈협회 제공

대한우슈협회는 한국 우슈 발전에 기여한 공로자들에게 공로패를 수여했다.

21일 충북 보은 국민체육센터에서 열린 제38회 회장배 전국우슈선수권대회 및 2026년 국가대표 최종선발전 기간 도중 진행된 이번 수여식은 우슈 종목의 저변 확대와 종목 발전에 기여한 인사들의 노고를 기리기 위해 마련됐다.

수상자로는 제14대 대한우슈협회 회장을 역임한 조수길 전 회장을 비롯해 국가대표 선수로 활약하며 우슈의 위상을 높인 유상훈, 홍민준, 윤웅진, 정인영, 더불어 충북개발공사 소속 선수로 활동했던 박성민이 선정됐다.

조 전 회장은 재임 기간 동안 우슈협회의 운영 기반을 안정적으로 다지고, 국내 우슈 활성화와 저변 확대를 위해 다양한 노력을 기울이며 협회의 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 선수 수상자들은 최근까지 국가대표 및 실업팀 선수로 활약하며 국내·외 무대에서 우수한 성과를 거둔 바 있으며, 한국 우슈 발전에 기여한 공로를 인정받아 이번 공로패를 수여 받았다.

김벽수 회장은 “한국 우슈의 성장에는 선배 우슈인들의 헌신과 노력이 큰 밑거름이 됐다”며 “앞으로도 우슈 발전을 위한 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

한편, 이번 대회는 23일까지 충청북도 보은군 국민체육센터에서 진행된다. 선발된 2026년 우슈 국가대표 선수들은 제20회 아이치·나고야 아시안게임에 출전한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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