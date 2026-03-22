이기택 “나 너 좋아해” 직진 고백…한지민 마음 적중

한지민이 이기택의 직진 고백을 받았다.



지난 21일 방송된 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 7회에서는 이의영(한지민 분)과 신지수(이기택 분)의 거리가 한층 가까워지며 사랑의 라이벌 송태섭(박성훈 분)의 입지가 흔들렸다.

송태섭과 홈데이트를 즐기던 이의영은 자신의 단골집인 송이닭발의 사장 이순주(오민애 분)가 송태섭의 어머니라는 사실에 깜짝 놀라 정신없이 집으로 돌아왔다. 연애가 더 이상 둘만의 문제가 아닌 가족 간의 화합까지 고려해야 하는 단계라는 사실을 체감한 이의영은 급기야 닭발을 손질하고 있는 자신의 미래까지 떠올리며 웃음을 자아냈다.

복잡한 연애 현실을 잊기 위해 산책에 나선 이의영은 오히려 소개팅남 2호 신지수와 만나는 상황을 맞이했다. 뜻밖의 만남이었지만 데이트처럼 이어진 시간 속 이의영은 신지수로부터 극단을 그만뒀다는 사실을 듣고 걱정을 내비쳤고 신지수는 이의영의 반응에 웃어 보이며 부모님의 부재로 자신을 걱정해주는 사람이 없다는 의미심장한 말을 남겼다.

그리고 다음 날 세상을 떠들썩하게 만드는 뉴스 기사가 이의영의 눈을 사로잡았다. 톱 배우 손정아(문정희 분)와 신지수의 아버지가 연인 관계였고 신지수는 손정아의 의붓아들이었던 것. 이를 통해 신지수의 말 속 숨은 의미를 알아차린 이의영은 곧장 카페와 극단을 오가며 신지수를 찾아 나섰고 그러던 중 당일이 신지수 어머니의 기일이라는 사실까지 알게 돼 착잡함을 느꼈다.

겨우 신지수 어머니가 모셔진 추모공원 위치를 알아낸 이의영은 그곳에서 신지수를 발견했다. 비를 맞고 있는 신지수에게 우산을 씌워준 이의영은 어머니께 함께 인사를 드린 뒤 자신뿐 아니라 극단 식구들도 많이 걱정했다는 사실을 전하며 몸도 마음도 지쳐있을 신지수의 마음을 다독였고 신지수는 가장 약해진 순간 곁에 나타난 이의영을 한참 바라봤다.

이후 이의영을 향한 마음을 자각한 신지수는 반듯한 식사 자리를 마련해 진심을 전했다. 복잡한 가정사로 사랑을 믿지 않게 됐던 지난날을 털어놓은 신지수는 이의영에게 솔직해지고 싶었다는 말을 덧붙이며 넌지시 이의영이 자신에게 특별한 존재임을 알렸다.

저녁 식사가 끝나고 이의영의 집까지 데려다 준 신지수는 이의영에게 “나 너 좋아해”라는 직진 고백을 건네 이의영을 심쿵하게 만들었다. 사랑을 믿지 않는다고 단정 지었던 신지수가 내놓은 고백이기에 그 무게를 아는 이의영은 선뜻 말을 잇지 못했다.

특히 자신이 연애 상대로 부족하다는 점을 인정하면서도 연기에 제대로 도전하겠다는 다짐, 오디션을 준비 중이라는 계획, 앞으로의 데이트 방식까지 속사포처럼 쏟아낸 신지수의 설명은 이의영의 마음을 크게 흔들며 분위기를 고조시켰다.

하지만 그 순간 이의영을 보고 싶어 찾아온 송태섭이 두 사람 앞에 모습을 드러냈고 세 사람 사이에는 단숨에 팽팽한 기류가 감돌며 공기가 얼어붙었다. 과연 이의영이 이 절체절명의 사태를 어떻게 돌파해 나갈지 관심이 집중된다.

한편 7회 시청률은 수도권 4.4%, 전국 3.9%를 기록했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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