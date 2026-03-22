[SW뮤직] 방탄소년단, 왜 ‘아리랑’일까

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

“우리가 출발한 곳, 그 뿌리가 견고했기에 지금의 방탄소년단이 있죠.”(RM·제이홉)

방탄소년단이 3년 9개월여만의 공백을 깨고 지난 20일 새 앨범 ‘아리랑(ARIRANG)’을 세상에 내놓았다. 앨범명을 두고 이른바 ‘국뽕 마케팅’이라는 비판도 있었으나 K-팝의 정점에 선 이들이 다시금 한국적 정체성을 화두로 던졌다는 점은 그 자체로 의미를 가진다.

앨범명 ‘아리랑’은 민족의 희로애락을 담아 전해져 내려온 우리의 살아있는 역사다. 지민은 최근 라이브 방송에서 “한국 사람이라면 어렸을 때부터 자연스럽게 알고 있는 이 단어를 우리가 써도 되나 싶었다”며 앨범명 결정이 쉽지 않았음을 털어놨다.

17일 서울 종로구 교보생명 외벽 광화문글판에 '나에게서 시작한 이야기가 온 세상을 울릴 때까지'라고 적힌 랩핑이 설치되어 있다. 뉴시스 제공

다국적 그룹이 주류를 이루는 K-팝 시장에서 한국인 멤버 7인으로 구성된 방탄소년단은 그 자체로 특별하다. 이들은 이번 앨범의 초점을 ‘뿌리’에 맞췄다. RM은 “한국적인 요소는 일곱 멤버를 묶어주는 중요한 키워드이자 우리의 뿌리와 맞닿아 있다”고 강조했다. 제이홉 역시 “있는 그대로를 보여주는 것은 결국 뿌리에서 시작하는 일이며, 그 뿌리가 견고했기에 지금의 우리가 존재한다”고 했다.

앨범의 시작이 된 민요 ‘아리랑’은 떠남과 그리움, 다시 나아감을 노래한다. 이는 문화와 언어를 넘어 누구나 공감할 수 있는 감정이다. 방탄소년단은 ‘아리랑’을 통해 개인적 경험에서 시작해 전 세계인이 모두 공감할 수 있는 이야기를 확장한다.

물론 이번 앨범명을 두고 2018년 발표된 방탄소년단의 대표곡 ‘아이돌(IDOL)’ 풍의 음악을 예상한 이들에게는 다소 실망스럽게 다가올 수도 있다.

당시 ‘아이돌’은 아프리칸 비트에 국악 장단을 결합하는 파격적인 시도에 나섰다. ‘아이돌’이 민속 음악의 추임새를 따 “얼쑤 좋다” “지화자 좋다” “덩기덕 쿵더러러” 같은 가사와 표현으로 우리 문화를 직관적으로 투영했다면 ‘아리랑’ 타이틀곡 ‘스윔’은 모두 영어 가사로 되어 있는 잔잔한 얼터너티브 팝 장르의 곡이다. 글로벌 시장을 의식한 행보로 보인다.

그러나 수록곡 전반을 들여다보면 한국적인 색채를 투영하기 위한 이들의 치열한 고심이 드러난다. 이를 두고 방탄소년단은 “한국적인 요소를 억지로 구겨 넣으려 하지 않았다. 우리의 정서를 살리면서도 방탄소년단의 색이 선명하게 남도록 균형을 찾아 나갔다”고 밝혔다. 멤버들이 세운 기준은 ‘과하지 않되 필요한 순간에는 확실하게’였다.

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 17일 서울 종로구 광화문광장 인근 건물 외벽에 방탄소년단 랩핑이 되어 있다. 뉴시스 제공

앨범의 문을 열어주는 첫 트랙 ‘바디 투 바디(body to body)’에서부터 ‘아리랑’의 숨결이 전해진다. 방탄소년단 측은 새 앨범 ‘아리랑’ 공개를 앞두고 “곡이 진행될수록 점차 벅차오르는 감정이 고조돼 공연장에서 관객들과 함께 즐기기에 제격인 곡”이라고 설명했다. 많은 이들이 ‘아리랑’과 앨범의 연관성에 촉각을 곤두세우며 앨범을 들었다. 그리고 첫 트랙의 후반부 브릿지부터 “아리랑 아리랑 아라리요∼”라는 익숙한 노랫소리가 흘러나왔다.

경기 아리랑을 샘플링해 그대로 곡에 녹인 이 구간을 통해 앨범명을 직관적으로 설명한다. 지난 20일 컴백을 기념해 한강공원에서 열린 드론쇼에서도 ‘바디 투 바디’가 울려 퍼졌다. 후반부 아리랑과 수백 대의 드론이 만들어낸 태극기는 장관을 이뤘다. ‘한국인이라면’ 피할 수 없는 뭉클함이 전해지는 순간이었다.

곡을 듣고 가사를 해석하고 의미를 분석하는 아이돌 팬덤의 음악 감상법은 ‘바디 투 바디’도 예외가 아니다. 해외 팬들에겐 낯선 ‘아리랑’을 첫 곡에 수록해 호기심을 높였다. 경기 아리랑의 “십리도 못 가서 발병 난다”는 표현은 상대를 향한 원망인 듯 들리지만 사실은 나에게 다시 돌아오길 바라는 한(恨)의 승화다. 슬픔을 절망으로 끝내지 않고 예술로 승화시키는 한국 특유의 정서를 담긴 우리 민족의 문화를 자연스럽게 해외 팬들에게 노출했다. 우리 민족의 정서를 널리널리 전파할 기회다.

그룹 방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

이 밖에도 수록곡 곳곳에서 ‘우리의 것’을 투영하기 위한 멤버들의 노력을 찾을 수 있다. 3번 트랙 에일리언스(Aliens)에는 “신발은 벗어놔”, “뭐든 더 빠르게” 같이 한국의 생활 방식과 특징을 다룬 가사가 흥미를 돋운다. “박수 쳐, 흔들어, 중모리” 같은 가사도 포함됐다.

6번 인터루드 트랙은 대한민국의 국보 제29호로 지정된 성덕대왕신종(聖德⼤王神鍾)의 종소리가 수록됐다. 이 곡은 성덕대왕신종(에밀레종)의 타종 소리로만 1분 39초를 채운 곡이다. 여기에 태극기 건곤감리의 철학을 담은 앨범 로고와 경복궁을 배경으로 한 단체 사진 등 비주얼 측면에서도 한국적 색채를 담기 위한 세심한 노력을 엿볼 수 있다.

음악은 단순히 듣는 행위를 넘어서 멜로디를 듣고 가사를 읊으며 각자 자신의 상황과 생각에 따라 의미를 해석하게 하는 매개다. 화려한 퍼포먼스 이면에 감춰진 멤버들의 진중한 고민은 음악을 듣는 행위를 넘어 그 속에 담긴 문화의 힘을 느끼게 한다.

방탄소년단은 새 앨범을 발표하며 이번 앨범을 팀의 새로운 챕터 ‘BTS 2.0’의 서막을 여는 앨범이라고 선언했다. “있는 그대로를 표현하면서 음악적 자유로움과 성숙한 모습을 보여주겠다”고 다짐한 방탄소년단이다. ‘아리랑’은 ‘뿌리’를 바탕으로 더 넓은 세계로 뻗어나갈 또 하나의 이정표가 될 것으로 보인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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