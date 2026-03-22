“경찰 추산 4만, 하이브 추산 10만”…BTS 광화문 공연, 무사 엔딩

21일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 방탄소년단 컴백 라이브 아리랑을 관람하기 위해 현장을 찾은 관객들. 빅히트 뮤직/넷플릭스 제공

대규모 야외 공연으로 기획된 그룹 방탄소년단의 광화문 컴백 라이브가 무사히 막을 내렸다.

하이브는 21일 방탄소년단의 광화문 컴백 공연 종료 후 “금일 진행된 방탄소년단 광화문 광장 공연에는 약 10만 4000명이 현장을 찾은 것으로 추산됐다”고 밝혔다. 집계에는 티켓 예매자 수, 통신 3사, 알뜰폰 이용자, 외국인 관람객 수 등을 종합했다.

반면 서울시와 경찰 등은 광화문 일대(광화문광장·서울광장·시의회 앞 등)에 4만 6000여 명이 넘는 인파가 몰린 것으로 추산했다. 인구 혼잡도는 '붐빔' 수준이었다. 경찰이 당초 예상됐던 최대 26만 명보단 크게 못 미친 수치다.

21일 방탄소년단 컴백 라이브가 열린 서울 종로구 광화문 일대. 공동취재단

앞서 대규모 인파를 예상한 경찰과 소방 당국, 공무원 등 1만5000여 명이 현장에 투입됐다. 테러 가능성을 우려해 31개 게이트가 마련됐고, 금속탐지기를 설치해 위험물 등의 반입을 차단했다. 경찰은 시민들의 소지품도 꼼꼼히 확인했다.

우회 입장이나 옥상 관람을 차단하기 위해 주변 빌딩 31곳은 출입이 통제됐다. 공연장 일대는 바리케이드 및 경찰버스 차벽 등이 마련됐고 주요 도로에 차단선을 구축했다. 인근 지하철역은 오후 2시부터 순차적으로 무정차 통과를 시행했다.

관계당국의 철저한 준비의 효과로 현장은 질서정연하게 유지됐다. 공연 시간이 다가올 수록 게이트의 혼잡도가 높아졌지만, 시민들은 담당자의 안내에 따라 줄을 서 순서를 기다렸다.

당초 1만7000명 규모로 예정된 공연은 약 5000석이 추가돼 총 2만2000석 규모로 이뤄졌다. 사실상 무대 위 방탄소년단의 실제 모습을 바라볼 수 있는 관객들은 소수였다. 광화문 광장부터 서울시청 인근까지 이어지는 대로에 무대와 스탠딩·좌석·입석 객석을 마련해 공연을 진행한 주최측은 객석 중간 중간에는 넷플릭스의 중계를 볼 수 있는 스크린을 마련해 관객들의 관람을 도왔다.

21일 방탄소년단 컴백 라이브가 열린 광화문 광장. 빅히트/넷플릭스 제공

티켓을 구하지 못한 국내외 아미들은 전광판이 보이는 명당 자리를 맡아 공연 시작을 기다렸다. 광화문 인근에 테라스 형 좌석을 가진 매장들은 ‘방탄소년단 특수’를 체감했다. 안전요원들은 관람객과 이동하는 시민들의 안전을 위해 철저하게 도로를 통제해 안전하고 쾌적한 거리를 만들었다.

방탄소년단은 지난 20일 새 앨범 ‘아리랑’을 발표하고 컴백 활동에 돌입했다. 이는 3년 9개월 여 만의 신보로 타이틀곡 ‘스윔’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다.

이날 방탄소년단은 새 앨범 수록곡 ‘바디 투 바디‘, ‘훌리건’과 타이틀곡 ‘스윔’을 비롯해 히트곡 ‘버터’, ‘마이크 드롭’, ‘다이너마이트’ 등의 무대를 선보였다. 국가유산청과 서울시의 승인을 받아 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음으로 넷플릭스가 동시 생중계를 맡아 전 세계로 송출했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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