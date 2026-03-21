서울 이랜드 안주완, ‘16세 11개월 7일’로 K리그2 최연소 출장 신기록 수립

사진=서울 이랜드FC 제공

서울 이랜드 신인 안주완이 K리그2 최연소 출장 신기록을 수립했다.

2009년 4월 14일생인 안주완은 16세 11개월 7일의 나이로 프로 무대에 데뷔하며 새 역사를 썼다.

안주완은 21일 천안종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 4라운드 천안시티와의 원정 경기에서 후반 30분 교체 투입되며 약 20분 간 그라운드를 누볐다. 후반 41분에는 박스 좌측을 파고들어 컷백을 시도하며 번뜩이는 모습을 보이기도 했다.

종전 K리그2 최연소 출장 기록은 2024년 박승수(당시 수원삼성)가 세운 17세 3개월 5일이다. K리그 통산 최연소 출장 기록은 2002년 한동원(당시 안양LG)의 16세 25일이다.

178cm, 70kg의 체격을 지닌 안주완은 빠른 스피드와 과감한 돌파, 골 결정력이 돋보이는 양발잡이 측면 공격 자원이다.

2022년 차범근 축구상을 수상한 안주완은 중학교 무대에서 정상급 활약을 펼치며 동 연령대 최고 유망주로 평가받기 시작했다.

중학교 2학년이던 2023년 K리그 주니어 U15 A권역에서 19경기 22득점으로 최다 득점을 기록하며 팀 우승을 이끌었다. K리그 U17 챔피언십에서는 고등부로 월반해 6경기 1골을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

중학교 3학년이던 2024년에는 K리그 주니어 U15 B권역 18경기에서 무려 39골을 몰아치며 득점왕과 우승컵을 들어 올렸다. K리그 U15 챔피언십에서도 7경기에서 11골로 또 한 번 득점왕과 우승을 차지하며 차세대 공격수로서의 가능성을 입증했다.

올 초에는 춘계 전국고등축구대회에서 한 학년 위 선수들과 경쟁하며 결승전 4골을 포함 총 10골을 터뜨려 득점왕에 올랐고 팀을 우승으로 이끈 바 있다. 연령별 대표팀 경험도 꾸준히 쌓고 있다.

안주완은 “비기고 있는 상황에 들어가서 골을 넣고 싶었는데 아쉬웠다. 다음 경기는 이겼으면 좋겠다. 데뷔는 데뷔일 뿐이다. 이제 시작이니 앞으로 더욱 잘할 수 있도록 노력하겠다"며 소감을 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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