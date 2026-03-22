국제반려동물영양교육협회… 홍콩·대만에 ‘K-펫 케이크’ 전수

국제반려동물영양교육협회 관계자가 홍콩에서 한국형 펫푸드 교육을 진행하며 현지 관계자에게 설명을 하고 있다. 국제반려동물영양교육협회 제공

국제반려동물영양교육협회(KPNEA)가 한국형 펫푸드 교육 시스템과 실무 기술의 확산을 위해 홍콩·대만 교육기관과 힘을 모은다고 22일 밝혔다. 그 일환으로 다음달 말 홍콩 현지 교육 및 협력 프로그램을 진행한다고 덧붙였다.

협회는 국내 본원, 경기도 교육센터를 넘어 홍콩과 대만 등 해외 교육 거점을 운영하며 네트워크를 구축했다. 단순 기술 전수를 넘어 현지 반려동물 시장의 트렌드와 소비자 수요를 반영한 맞춤형 커리큘럼으로 실무 중심 교육을 진행 중이다.

이번 협력 과정에서 주목받는 분야는 ‘펫 케이크’ 기술이다. 한국의 반려동물 케이크는 반려견의 외형을 사실적으로 구현하는 것을 넘어 감각적인 디자인과 스토리 요소를 결합한 창의적인 작품 형태로 발전했다는 평가를 받는다. 홍콩과 대만 시장에서도 현지 관계자와 수강생들로부터 높은 관심을 얻고 있는 것으로 알려졌다.

KPNEA 협회장은 “사료 중심 식단에서 벗어나 다양한 식재료와 조리 방식으로 반려견의 건강과 즐거움을 동시에 높이는 것이 목표”라며 “강아지 베이커리, 화식, 건조간식, 자연식 등 폭넓은 커리큘럼을 지속적으로 연구·개발 중”이라고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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