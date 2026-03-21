QWER, 4월27일 컴백…‘세레머니’ 울린다

걸밴드 QWER(큐더블유이알)이 컴백을 발표했다.

QWER은 지난 20일부터 사흘간 앙코르 콘서트 'QWER 1ST WORLD TOUR 'ROCKATION : HOMECOMING' ENCORE IN SEOUL'(이하 'ROCKATION : HOMECOMING')을 개최한 가운데, 첫날 공연에서 오는 4월 27일 미니 4집 'CEREMONY'(세레머니) 발매를 알리는 스포일러 영상을 깜짝 공개했다.

QWER의 컴백은 지난해 6월 발매된 미니 3집 '난 네 편이야, 온 세상이 불협일지라도' 이후 약 10개월 만이다. 이번 앨범은 한 챕터를 마치고 새로운 서사를 시작하는 QWER이 아티스트로서 정체성을 찾아가는 이야기를 담은 앨범이다.

그간 QWER은 'Discord', '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기' 등 내놓는 곡마다 연속 흥행을 거두며, 국내외 주요 음원 차트 상위권을 석권했다. 이 중 '고민중독'은 유튜브가 선정한 2024년 한국 최고 인기곡 1위에 오르기도 했으며, 국내 대표 가요 시상식에서만 10개 이상의 트로피를 들어 올리며 '최애 걸밴드'로 자리매김했다.

특히 미주 8개 도시, 아시아 8개 도시 등 전 세계를 아우르는 글로벌 여정 속에 데뷔 첫 월드 투어의 대미를 장식하는 앙코르 콘서트에서 새 앨범 발표를 예고한 만큼, 2026년 가요계에 세레머니를 울린다는 각오를 드러냈다.

한편, QWER은 지난 20일부터 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 음악적 역량을 집약한 앙코르 콘서트 'ROCKATION : HOMECOMING'를 개최하는 가운데, 오는 4월 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 4집 'CEREMONY'를 발매한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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