[BTS 컴백] “함께 만들어준 무대”… BTS, 광화문 공연 뒤 관계자·시민 향한 감사 인사

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. 사진 = 뉴시스

방탄소년단(BTS)이 광화문 공연을 위해 힘쓴 관계자들과 시민들에게 감사의 뜻을 전했다.

방탄소년단은 21일 서울 광화문광장에서 컴백 라이브 ‘아리랑(ARIRANG)’을 개최하고 신곡 무대를 선보이며 팬들과 만났다. 이날 멤버들은 ‘Body to Body(바디 투 바디)’, ‘Hooligan(훌리건)’, ‘2.0’, ‘FYA’, ‘Butter(버터)’, ‘MIC DROP(마이크 드롭)’ 등 다양한 무대를 이어가며 현장을 뜨겁게 달궜다.

공연 말미 멤버들은 팬들과 함께 공연을 만든 이들에게 감사의 뜻을 전했다.

제이홉은 “이 모든 것이 여러분 덕분”이라며 팬들에게 고마움을 전했고, 진은 “기다려줘서 고맙다”고 말한 “앞으로도 다양한 모습으로 자주 찾아뵙겠다”고 밝혔다.

뷔는 “마지막 곡을 들려드리겠다”며 “이 순간을 수없이 상상해왔는데 아미 여러분 앞에 서게 돼 기쁘다”고 전했으며, 지민은 “광화문을 채워주신 아미 여러분께 감사하다”며 “콘서트도 열심히 준비 중이니 기대해 달라”고 말했다. 이어 준비 과정에서 RM의 부상 사실을 언급하기도 했다.

슈가는 “광화문에서 공연할 수 있도록 도와준 서울시와 관계자, 경찰에 감사하다”며 “앞으로 더 자주 찾아뵐 수 있도록 준비하고 있다”고 밝혔고, 정국은 “일곱 명은 언제나 같은 마음”이라며 “여러분이 함께하는 한 좋은 음악을 들려드리기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

RM은 “무슨 일이 있어도 우리는 함께 ‘킵 스위밍(Keep Swimming)’할 것을 약속드린다”며 “오늘은 시작에 불과하다”고 강조했다.

이후 방탄소년단은 ‘Dynamite’와 ‘Mikrokosmos’ 무대를 연이어 선보이며 공연을 마무리했다. 멤버들은 다시 한 번 공연을 위해 힘쓴 관계자들에게 감사 인사를 전하고 팬들에게 안전한 귀가를 당부했다.

한편, 지난 20일 발매된 ‘아리랑’은 방탄소년단의 정체성과 보편적 감정을 담은 앨범으로, 방시혁이 총괄 프로듀싱을 맡았다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 삶의 파도 속에서도 끝까지 나아가자는 메시지를 담고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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