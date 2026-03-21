전 세계 주목한 ‘BTS 귀환’…외신도 공연 실시간 보도

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 공연을 선보이고 있다. 공동취재단

BTS의 컴백 무대가 막을 올리자 주요 외신들도 현장 상황을 실시간으로 전달하며 높은 관심을 드러냈다.

미국 일간지 뉴욕타임즈(NYT)는 21일 서울 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 위해 별도의 라이브 페이지를 개설하고 공연 전개를 분 단위로 업데이트했다.

NYT는 공연 시작 전부터 현장 분위기를 집중 조명했다. 광화문 일대에 집결한 팬들의 열기와 함께 강화된 안전 관리, 주변 상권의 변화 등을 상세히 전하며 “K팝을 대표하는 그룹이 다시 무대에 섰다”고 평가했다.

공연이 시작된 오후 8시에는 “쇼가 시작됐다”는 짧은 속보를 내보낸 뒤 멤버 RM의 첫 인사와 관객 반응, 주요 무대 구성 등을 실시간으로 전하며 현장의 흐름을 빠르게 전달했다.

AFP 통신 역시 “K팝의 대표 주자 BTS가 대규모 컴백 콘서트를 시작했다”며 관련 소식을 긴급 뉴스로 타전했다. AFP는 약 4년 만에 완전체로 돌아온 BTS가 서울에서 대규모 관중을 열광시켰다고 전했다.

외신들은 특히 세계 각지에서 모여든 팬덤 아미(ARMY)의 반응에도 주목했다. NYT는 브라질에서 온 20대 팬의 “이 순간이 믿기지 않는다”는 소감을 비롯해 다양한 국적의 팬 인터뷰를 소개하며 BTS의 글로벌 영향력을 강조했다.

이와 함께 외신들은 멤버들이 공백기 동안 병역 의무를 수행한 점과 이번 공연을 위해 마련된 철저한 보안 체계, 공연 장소인 광화문 광장이 지닌 역사적 상징성도 주요 포인트로 짚었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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