골프 국가대표 안해천·박서진, 대만아마선수권대회 남녀부 우승

안해천. 사진=대한골프협회 제공

박서진. 사진=대한골프협회 제공

국가대표 안해천(한체대)과 박서진(서문여고)이 대만에서 열린 아마추어 대회 남녀 개인전 우승컵을 들었다.

대만아마추어선수권대회 최종 4라운드가 지난 20일 대만 가오슝 신이 골프클럽(파72)에서 열렸다.

최종 4라운드 결과 남자부에 출전한 안해천은 버디 6개, 보기 2개로 4언더파 68타를 기록했다. 최종 합계 11언더파 277타로 우승컵을 들었다. 타이틀 방어에 나섰던 국가대표 김민수(호원고부설방통고3·10언더파 278타)와는 1타 차다.

여자부에서는 이날 버디 6개, 보기 1개로 5언더파 67타를 때린 박서진이 합계 9언더파 279타로 우승했다. 지난해에 이어 2년 연속 국가대표 선수들이 남녀부 우승컵을 들어 올렸다.

안해천은 “해외 대회 두 번째 우승이다. 이번 시즌 남은 대회에서 좋은 성적을 내고 싶다”고 말했다. 박서진은 “라운드 초반에 생각대로 되지 않았지만 회복하면서 좋은 성적을 냈다. 좋은 선수로 성장해서 미국여자프로골프(LPGA) 명예의 전당에 입성하고 싶다”고 힘줘 말했다.

대한골프협회(KGA)는 매년 대만아마추어선수권대회에 남녀 국가대표 2명씩을 파견한다. 올해 대회에는 디펜딩 챔피언인 김민수 등 남자 국가대표 3명, 여자 국가대표 2명을 파견했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]