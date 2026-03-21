[BTS 컴백] 교통 통제 단계적 해제…광화문역 밤 10시 운행 재개

방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 'BTS 컴백 라이브 : 아리랑' 공연을 선보이고 있다. 공동취재단

21일 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 마무리되면서 서울 광화문광장 일대에 시행됐던 교통 통제가 단계적으로 해제된다.

지하철 운행이 가장 먼저 정상화된다. 그동안 무정차 통과가 이뤄졌던 5호선 광화문역과 3호선 경복궁역, 1·2호선 시청역은 이날 오후 10시부터 다시 승객 승하차가 가능해진다.

서울시는 공연 종료 이후 인파 분산을 위해 막차 시간까지 2·3·5호선에 공차 상태의 임시 열차를 각각 4대씩 투입해 총 12대를 추가 운행한다. 이에 따라 평시 대비 운행 횟수는 24회 늘어난다.

버스 운행도 순차적으로 재개된다. 공연 전 우회 운행을 했던 51개 시내버스 노선은 오후 11시부터 정상 운행에 들어가며, 마을버스와 경기버스를 포함하면 총 86개 노선이 정상화된다.

도로 통제 역시 같은 시각부터 해제된다. 사직로와 율곡로, 새문안로, 광화문 지하차도는 오후 11시부터 차량 통행이 재개되며, 무대가 설치된 세종대로 광화문~시청 구간은 철거 작업 이후 다음 날 오전 6시부터 정상 통행이 가능하다.

이와 함께 행사장 인근 공공자전거 따릉이 대여소 58곳과 거치대 692대는 다음 날 오전 9시부터 다시 이용할 수 있다.

서울시는 시민들에게 교통 상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 교통정보시스템 토피스(TOPIS) 등을 활용할 것을 당부했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]