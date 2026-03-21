[BTS컴백] “공백기, 잊혀질까 불안+두려워…이것도 우리” 고백에 광화문 아미 울컥

방탄소년단이 컴백 전 느낀 그간의 고뇌와 진솔한 속내를 털어놨다.

21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)이 진행됐다. ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’은 방탄소년단이 2022년 10월 ‘Yet to Come in BUSAN’ 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 무대다.

정규 5집 신곡 ‘Aliens’, ‘FYA’ 무대를 공개한 뒤 정국은 “신곡들 오늘 처음 선보이는데 긴장되면서도 되게 즐겁고 기분이 새롭다. 너무 오랜만이라 짜릿하다”라고 공연 소감을 전했다.

정국은 “신곡을 처음 선보이는 게 긴장되면서도 즐겁고, 굉장히 새롭다”고 말했고, 진은 “현장 분위기가 너무 좋아서 신곡까지 좋아해 주시니 덩달아 기분이 올라간다”며 기쁜 모습을 보였다.

특히 제이홉의 이야기가 현장의 눈길을 끌었다.

그는 이번 앨범에 담긴 고민을 언급하며 “다양한 곡이 수록된 만큼 저희의 많은 생각도 함께 담겼다”며 “준비하면서 혹시 우리가 잊혀진 건 아닐까, 여전히 기억해 주실까 하는 걱정도 있었다”고 솔직하게 밝혔다.

슈가는 “활동을 잠시 멈춘 동안 무엇을 지키고 무엇을 바꿔야 할지 많이 고민했다”며 “확신할 수는 없지만 그런 감정들 역시 지금의 우리라고 생각한다”고 말했다.

RM 역시 “중요한 전환점에서 어떤 선택을 해야 할지 깊이 고민했다”며 “결국 답은 우리 안에 있었다. 스스로의 목소리에 집중하고, 불안과 방황까지 솔직하게 담아내는 것이 목표였다”고 강조했다.

지민은 “저희도 특별한 사람이 아니라 늘 두려움을 느낀다”며 “그 마음까지 음악에 담았다. 함께 계속 나아가다 보면 언젠가는 답을 찾을 수 있을 것이라 생각한다”고 덧붙였다.

뷔는 “멈추지 않고 한 걸음씩 나아가며 음악을 만들고 공연을 이어갈 것”이라며 “이 노래들이 팬분들에게 조금이나마 위로와 힘이 되었으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이번 공연은 단순한 컴백 행사를 넘어, 최정상의 자리에서도 끊임없이 고뇌하는 아티스트로서의 면모를 보여주며 '방탄소년단 제2막'의 시작을 알리는 이정표가 되었다는 평가다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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