[BTS 컴백] BTS 공연장서 가스총 소동… 알고 보니 ‘호신용 스프레이’였다

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장 일대 출입게이트에서 검문검색이 이뤄지고 있다. 사진 = 뉴시스

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 광화문 공연장 검문 게이트에서 50대 여성이 소지했다 적발된 가스총이 ‘호신용 스프레이’로 밝혀졌다.

21일 뉴시스에 따르면 경찰은 이날 오후 5시 23분께 서울 종로구 교보생명 인근 검문 게이트에서 50대 여성 A씨를 적발해 인근 파출소로 인계했다. 당시 A씨는 가스총과 전기충격기 의심 물품을 소지하고 있었다.

경찰 조사 결과 가스총은 ‘호신용 스프레이’로, 전기충격기는 실효전류 10mA(밀리암페어) 미만으로 개인 소지가 가능한 호신용으로 파악됐다. 전기충격기는 출력 3만 볼트 이상인 경우에만 소지 허가 규제 대상이다.

A씨는 경찰 조사에서도 개인적인 사유로 신변 안전이 우려돼 호신용으로 들고 다닌 것이라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

한편 이날 오전 공연장 인근 금속탐지기 검문 과정에서 식칼을 소지한 요리사가 적발되는 해프닝도 있었다. 경찰은 검문에서 식칼을 발견한 뒤 소지자의 신원이 요리사임을 확인했다.

또 배낭에 과도나 라이터 등을 넣은 채 금속탐지기를 통화하려던 사람들이 적발돼 경찰과 실랑이를 벌이기도 했다.

현장에서 검문을 맡은 한 경찰 관계자는 “칼을 들고 온 사람들이 많았다”며 “주로 간식거리를 먹으려고 가져왔다가 압수된 물품이 대부분”이라고 말했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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