방탄소년단 멤버 슈가. 빅히트 뮤직 제공

그룹 방탄소년단 슈가가 광화문 컴백 라이브를 향한 기대를 당부했다.

방탄소년단은 오늘(21일) 오후 8시 서울 광화문 광장에서 컴백 라이브 ‘아리랑’을 개최한다.

이번 공연은 2022년 10월 ‘Yet to Come in BUSAN’ 이후 약 3년 5개월 만의 방탄소년단 완전체 무대다.

슈가는 공연 당일인 21일 오후 자신의 X에 "이번 무대 잘 보여드리기 위해 멤버들과 열심히 준비하고 있습니다"라고 기대를 당부하며 "공연에 오시는 아미 여러분들은 현장에서 무리하지 말고 밤엔 아직 쌀쌀하니 따뜻하게 입고 오세요. 보고싶습니다. 곧 만나요!"라는 인사를 남겼다.

광화문 공연장 모습. 정가영 기자

이날 오후 8시부터 약 한시간 동안 진행되는 방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 약 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 주최 측인 하이브와 서울시, 정부의 각 부처들이 총 동원돼 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.

이날 방탄소년단은 타이틀곡 ‘스윔’을 비롯한 신곡 무대를 선보일 예정이다. 국가유산청과 서울시의 승인을 받아 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음으로 넷플릭스에서 동시 생중계된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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