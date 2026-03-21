[BTS 컴백] 6만 관람객 몰려…도로·지하철 통제 강화

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장이 인파로 북적이고 있다. 뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 펼쳐질 서울 광화문 광장 일대에 21일 오후 6시 기준 약 6만 명의 관람객이 몰린 것으로 집계됐다. 서울시에 따르면 공연장 인근 인구 혼잡도는 ‘여유’에서 ‘약간 붐빔’ 수준으로 상향됐다.

이날 현장에는 안전관리를 위해 경찰 6700여 명을 포함해 소방인력과 서울시 관계자 등 총 1만5000명이 투입됐다. 광장 주변 31개 출입구에는 문형 금속탐지기가 설치돼 관람객들의 소지품 검사가 진행됐으며, 게이트 안쪽에는 총기를 소지한 경찰 특공대도 배치돼 만일의 상황에 대비하고 있다.

숭례문과 청계천 일대에서도 안전 관리 요원들이 인파 통제를 맡았다. 또한 인파 분산을 위해 광화문 광장과 떨어진 지역에 공연을 생중계하는 대형 스크린 9대가 설치됐다.

서울시는 다중 인파 사고 예방을 위해 관람객들에게 이동 시 앞사람과 충분한 안전거리를 유지하고, 몸이 밀리는 상황에서는 인파 흐름에 맞춰 천천히 이동할 것을 당부했다.

공연 시작을 앞두고 광화문 일대 도로와 지하철 운행도 부분 통제되고 있다.

서울시는 전날 밤부터 세종대로를 전면 통제했으며, 이날 오후 4시부터 사직로와 율곡로도 통제에 들어갔다. 오후 7시부터는 새문안로와 광화문 지하차도 통행도 제한되고 있다. 이번 통제는 공연 종료 2시간 뒤인 밤 11시까지 이어지며, 세종대로는 무대 철거 작업이 완료되는 내일 오전 6시까지 계속 통제된다.

지하철도 일부 구간에서 무정차 통과 조치가 시행 중이다. 광화문역과 시청역, 3호선 경복궁역에서는 열차가 승객을 받지 않고 통과하고 있으며, 을지로입구역과 안국역, 종각역도 인파 밀집 상황에 따라 정차하지 않을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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