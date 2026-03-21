“곧 광화문 뜬다”… 방탄소년단 RM, 컴백 무대 앞두고 공개한 사진 ‘관심 쏠려’

사진 = RM SNS 계정

그룹 방탄소년단의 RM이 광화문 공연을 앞두고 기대감을 내비쳤다.

RM은 21일 자신의 SNS에 “ARIRANG out now”라는 글을 게재했다. 이와 함께 신곡 ‘스윔(SWIM)’ 뮤직비디오 촬영 당시의 사진도 공개했다.

공개된 사진에는 RM을 비롯해 멤버 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국이 선원 의상을 입고 일렬로 서 있는 모습이 담겼다. 하늘에 떠 있는 무지개가 시선을 사로잡는다.

앞서 RM은 공연 리허설 도중 발목 부상을 입어 깁스를 한 사진을 공개하기도 했다. 그는 라이브 방송을 통해 “무대에는 올라가 가창을 열심히 할 예정”이라며 “다 같이 열심히 준비했으니 기대해 달라. 아주 심각한 부상은 아니다”고 전했다.

한편, 방탄소년단은 3년 9개월 만에 완전체로 컴백하며 정규 5집 앨범 ‘아리랑’을 발매했다. 앨범은 발매 첫날에만 398만 장의 판매고를 기록하며 여전한 글로벌 인기를 입증했다.

이들은 이날 오후 8시 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 개최하고 팬들과 만난다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]