출발부터 흥행 신호탄…‘붉은사막’, 첫날 200만장 판매

오픈월드 액션 어드벤처 게임 ‘붉은사막(Crimson Desert)’이 쾌속 판매를 기록하며 흥행 신호탄을 쏘아올렸다.

펄어비스는 붉은사막이 출시 당일(20일) 200만장을 판매했다고 21일 밝혔다. 한국 게임 최초 기록이다. 뿐만 아니라 출시 당일 스팀 최고 동시 접속자 수 약 24만명을 기록했다.

펄어비스는 붉은사막 공식 SNS을 통해 “전 세계적으로 200만장 이상 판매됐다는 소식을 전한다”며 “팬들과 커뮤니티, 파이웰에 함께해 주신 모든 분께 감사드린다”고 전했다.

이어 “커뮤니티에서 공유해 주신 다양한 피드백에 귀 기울이고 빠르게 개선해 앞으로의 여정을 더욱 즐겁게 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

붉은사막은 플레이스테이션(PS) 5, 엑스박스 시리즈 X|S(Xbox Series X|S), 스팀(Steam), 애플 맥(Mac), 에픽게임즈 스토어(Epic Games Store), ROG Xbox Ally (Ally | Ally X)에서 플레이할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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