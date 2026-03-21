‘이동준 선제결승골’ 전북, K리그1 우승후보 싸움서 미소…대전 1-0 제압

이동준. 사진=한국프로축구연맹 제공

우승 후보 맞대결, 미소의 주인공은 전북현대였다.

전북은 21일 대전월드컵경기장에서 열린 대전과의 하나은행 K리그1 2026 5라운드 원정 경기에서 1-0 신승을 거뒀다. 리그 2연승이다. 4경기 무패(2승2무)를 기록하며 3위에 자리했다. 반면 대전은 시즌 첫 패배로 리그 4위(1승3무1패)에 머물렀다.

우승후보들의 맞대결로 시선을 모았다. 전북은 ‘디펜딩 챔피언’ 대전은 ‘대항마’로 꼽혔다. 대전이 선제골을 신고하는 듯했다. 전반 21분 박스 안에서 김봉수가 내어준 패스를 공격수 주민규가 왼발 슈팅으로 연결했다. 대전 선수단은 슈팅이 김영빈의 손에 맞았다고 주장했다. 주심은 오랜 시간 VAR(비디오판독시스템)을 거쳤고, 핸드볼 반칙이 아니라고 선언했다.

위기를 넘긴 전북의 시간이 시작됐다. 전반 48분이었다. 후방에서 넘어온 공을 모따가 헤더로 연결했다. 오른쪽 측면에서 공을 이어받은 이동준이 침투한 뒤 오른발 슈팅으로 선제골을 신고했다. 이후 전북은 1점 차 리드를 잘 지켜냈다. 대전이 후반 시작과 함께 주민규를 빼고 디오고를 투입하는 등 계속해서 교체 카드를 사용하며 용병술을 부렸으나, 전북은 승기를 놓치지 않았다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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