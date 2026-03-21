[BS현장] “‘아리랑’ 파트 특히 좋아”…‘BTS 광화문 컴백쇼’, 필리핀 아미도 엄지척

방탄소년단의 컴백 공연이 열리는 21일 오후 서울 광화문역 인근에서 만난 베아(Bea)와 클라우딘(Claudine). 정가영 기자

“‘아리랑’ 들어간 ‘바디 투 바디’가 최애 곡이에요.”

방탄소년단(BTS) 컴백 공연일인 21일 오후 서울 종로구 광화문광장 일대는 아미(팬덤명)의 물결으로 가득찼다. 무정차 통과를 몇 분 앞둔 광화문역 인근에는 서둘러 이동하려는 시민들의 걸음이 빨라지고 있었다.

현장에서 방탄소년단의 외국인 팬들을 만났다. 필리핀 국적의 30대 아미 베아(Bea)는 한국 거주 14년 차의 직장인이다. 그의 사촌 동생 클라우딘(Claudine)은 방탄소년단의 공연을 보기 위해 며칠 전 한국을 방문했다. 두 사람은 공식 팬클럽인 아미를 대상으로한 티켓 추첨에 당첨돼 행복한 마음으로 광화문을 방문했다. 방탄소년단의 캐릭터 모자와 앨범명이 쓰여진 티셔츠 등 멀리서도 알아챌 수 있는 열혈 아미였다.

방탄소년단을 사랑하는 이유는 음악과 친절함 때문이다. 지난 20일 공개된 새 앨범에 대한 감상평을 묻자 두 사람은 “이번 앨범은 이전 방탄소년단의 음악과 다르다. 그래서 더 특별하게 느껴진다”라며 만족감을 표했다. 베아는 이번 앨범의 ‘최애곡’으로 1번 트랙 ‘바디 투 바디’를 꼽았다. 이유를 묻자 “‘아리랑’이 나오는 파트가 특히 마음에 든다. 한국에 오래 살아서 ‘아리랑’을 원래 알고 있었지만, 곡에 들어가니 새롭다”고 말했다. 클라우딘은 “곡의 멜로디가 마음에 든다”며 타이틀곡인 ‘스윔(SWIM)’을 꼽았다.

이어 베아는 “야외 공연이라 정신 없을 줄 알았는데, 생각보다 준비가 잘 된 것 같다. 아미의 한 사람으로서 너무 뿌듯하다”고 미소지으며 방탄소년단을 향해 “좋은 음악을 만들어주셔서 감사하다. 항상 응원하겠다”는 메시지를 남겼다.

2020년부터 방탄소년단의 팬이 된 클라우딘에게 오늘은 더 특별한다. “방탄소년단을 직접 보는 건 오늘이 처음”이라고 밝게 웃어보인 그는 “너무 행복하다. 방탄소년단! 너무 너무 사랑한다!”고 말하며 설렘을 감추지 못했다.

방탄소년단의 컴백 공연이 열리는 21일 오후 서울 광화문역 인근에 등장한 아미밤(응원봉). 정가영 기자

오늘(21일) 오후 8시부터 약 한시간 동안 진행되는 방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 약 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 주최 측인 하이브와 서울시, 정부의 각 부처들이 총 동원돼 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.

이날 방탄소년단은 타이틀곡 ‘스윔’을 비롯한 신곡 무대를 선보일 예정이다. 국가유산청과 서울시의 승인을 받아 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음으로 넷플릭스에서 동시 생중계된다.

한편, 20일 발표한 새 정규앨범 ‘아리랑’은 2022년 6월 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 3년 9개월 만의 신보다. 방탄소년단의 정체성과 인류의 보편적 감정을 담은 14곡에는 일곱 멤버가 지난 여정에서 쌓은 진솔한 경험과 고민이 녹아있다. 얼터너티브 팝 장르의 타이틀곡 ‘스윔’은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 전진하는 태도를 노래한다. 자신만의 속도로 담담하게 헤엄쳐 나가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀었다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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