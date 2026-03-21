[BTS 컴백] 장성규·김동완·김규리 등 ‘응원’ 이어져…“안전한 공연되길”

장성규, 김동완, 김규리. 뉴시스

그룹 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고 동료 스타들의 관심과 응원이 이어지고 있다.

방송인 장성규는 21일 자신의 SNS 계정을 통해 “드디어 오늘”이라며 BTS 컴백 공연에 기대감을 드러냈다.

그는 “봄날을 수놓을 BTS 콘서트. 30만 명 가까이 모일 수 있다는데 부디 안전사고 없이 성황리에 마무리 되길!”이라며 방탄소년단의 모습이 담긴 사진을 함께 공개했다.



그룹 신화 김동완은 광화문 공연 현장의 열기를 전했다. 그는 “벌써부터 종로에서 택시가 잘 잡히지 않는다”며 “도시가 이 정도로 움직이는 날이 우리 아티스트의 무대 때문이라는 게 조금 낯설면서도 익숙하다”고 말했다.

그러면서 “BTS가 만든 이 장면은 88올림픽이나 2002월드컵의 열기를 떠올리게 한다”며 “오늘이 그저 무탈하게 지나갔으면 좋겠다”고 전했다.



배우 김규리도 BTS 컴백 무대를 응원했다. 김규리는 전날 SNS에 “서촌에 일 있어서 나갔다가 잠깐 #bts광화문콘서트 #리허설 보고왔어요”라며 “안전요원 인원도 엄청나네요. 내일 무사히 성공적인 콘서트되길 기도합니다. 모두들 설레이고 있어요”라고 전했다.

그러면서 “원래도 외국분들이 많이 오시는 곳이 #광화문인데 오늘은 유독 더 많은것 같네요. 너무나 자랑스럽다”며 BTS의 완전체 컴백을 응원했다.

방탄소년단은 오늘 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장에서 BTS 컴백 라이브 : 아리랑을 개최한다.

3년 9개월 만에 완전체로 컴백한 방탄소년단은 이번 공연에서 정규 5집 앨범 아리랑(ARIRANG) 발매를 기념해 신곡 퍼포먼스를 펼칠 예정이다. 넷플릭스를 통해 190여개국에 생중계된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]