[BTS컴백] 지민 “‘아리랑’ 함께 부르면 멋질 걸요”…BTS가 꼽은 ‘컴백 라이브’ 감상팁

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 서울 종로구 광화문광장이 BTS 홍보물로 반짝이고 있다. 정가영 기자

그룹 방탄소년단이 ‘아리랑’으로 광화문을 물들인다.

방탄소년단은 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다. 이번 공연은 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 마련됐으며 넷플릭스를 통해 전 세계 어디서든 시청할 수 있다. 신보의 타이틀곡 ‘SWIM’을 비롯한 신곡 퍼포먼스를 대중 앞에서 최초 공개한다.

특히 2022년 10월 ‘Yet to Come in BUSAN’ 이후 약 3년 5개월 만의 완전체 무대라는 점에서 글로벌 음악팬들의 폭발적인 관심을 모으고 있다. 멤버들은 빅히트 뮤직을 통해 이번 공연에 대한 기대를 담은 소감을 전했다.

그룹 방탄소년단(BTS). 빅히트 뮤직 제공

공연에 앞서 리더 RM의 발목 부상 소식이 전해져 우려를 낳았다. RM은 “멋진 무대를 위해 연습을 하다 보니 조금 부상이 생겼다. 퍼포먼스는 컨디션에 맞춰 조절하되 가능한 범위 안에서 최선을 다하겠다. 무엇보다 공연을 기다려준 분들께 좋은 무대로 보답하고 싶다”고 팬심을 다독였다.

3년 9개월 만의 새 앨범을 발표하는 쇼케이스 격의 무대다. 진은 “많이 떨린다. 살면서 광화문 광장에서 공연하게 될 줄 몰랐고 지금 이 순간이 새삼 실감 난다. 이 모든 게 많은 분들이 함께 준비해 주신 덕분이다. 모두에게 감사하다는 말씀을 전하고 싶다”고 했다. 이어 슈가는 “월드투어 준비와 광화문 컴백 쇼를 함께 진행하다 보니 정신없이 바쁘게 지나갔다. 그만큼 팀 전체가 한 방향으로 집중한 시간이라 의미가 크다”며 기대를 당부했다.

방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 선보일 예정이다.

정국은 “기대되고 떨린다. 설레는 마음도 있지만 걱정도 있는 만큼 더 많이 준비하게 되더라. 후회 없는 무대를 만들고 함께 즐길 수 있는 시간을 만들겠다”고 포부를 빛냈다. 또 제이홉은 “전 세계가 지켜보는 큰 이벤트라는 부담도 있지만 그래서 더 잘해야겠다는 마음으로 무대를 준비하고 있다. 오랜만에 함께 서는 무대인 만큼 에너지와 집중을 끝까지 유지하겠다”고 마음가짐을 전했다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장이 BTS 팬들을 맞이하고 있다. 정가영 기자

이어 지민은 “기대되는 만큼 솔직히 초조한 마음도 있다. 그럼에도 오랜만에 팬분들과 만나는 자리라 설렘이 더 크다. 무대에서 그 감정이 잘 전달될 수 있도록 끝까지 집중하겠다”고 말했고 뷔는 “행복하다. 정말 탄탄하게 준비했고 매일 최선을 다해 연습했다. 좋은 모습으로 무대를 마치고 무엇보다 무사히 끝났으면 한다”고 무대를 앞둔 소감을 밝혔다.

국가유산청과 서울시의 승인을 받아 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음이다. 이와 더불어 넷플릭스를 통해 190개국에 동시 생중계를 앞두고 있다.

‘컴백 라이브’ 관전포인트를 묻는 말에 RM은 “광화문이라는 상징적인 공간을 최대한 살리기 위해 시야가 트인 ‘오픈형 큐브’ 구조로 세트를 구성했다. 광화문과 무대가 서로 가리지 않도록 설계해 한 화면에 담은 것이 포인트”라고 소개했다. 진 역시 ‘큐브 구조’를 핵심으로 꼽으며 “무대 장치에 대해 다 같이 고민했는데 큐브가 해법이 됐다. 큐브는 연출에도 다양하게 활용될 예정이라 기대해 주시면 좋겠다”고 당부했다.

제작진도 글로벌 무대 경험이 풍부한 인물들로 꾸렸다. 총연출을 맡은 해미시 해밀턴(Hamish Hamilton)은 2012년 런던 올림픽 개·폐회식과 미국 슈퍼볼 하프타임쇼를 비롯해 마돈나(Madonna), 비욘세(Beyoncé) 등 팝스타들의 콘서트를 연출한 바 있다. 프로듀서로 합류한 가이 캐링턴(Guy Carrington)은 에미상 시상식(The Emmy Awards) 연출·제작에 참여한 경력을 보유했다.

슈가는 “늘 새로운 모습을 보여드려야 한다는 마음으로 무대를 준비했다. 특히 이번에는 해외 연출진과의 협업을 통해 포인트를 색다르게 구현할 수 있었다”고 했고, 제이홉은 “무대 세팅을 보면 액자 안에 광화문이 담기는 느낌을 받으실 거다. 그 프레임 안에 방탄소년단의 퍼포먼스가 채워지는 장면 자체가 상징적일 것 같다”고 귀띔했다.

새 앨범 ‘아리랑’은 팀의 정체성과 이들이 마주한 보편적인 감정을 담은 앨범이다. 신보는 한국의 대표적인 민요 ‘아리랑’을 제목으로 삼아 방탄소년단의 뿌리와 2026년 현재 일곱 멤버가 느끼는 정서를 음악으로 풀었다. 지민은 “앨범 제목이 ‘아리랑’인 만큼 광화문에서 ‘아리랑’을 함께 부르는 장면이 연출된다면 멋있을 것 같다. 공간과 음악이 맞물리는 순간을 기대해달라”고 당부했다.

뷔는 “광화문이 배경으로 선명하게 담기는 큐브가 가장 주목할 부분이다. 그 공간에서 무대를 할 수 있다는 것 자체가 영광스럽고 특별하게 느껴진다”고 의미를 더했고 정국은 “무대가 세 구역으로 나뉘어 있고 곡 구성도 새롭게 준비한 부분이 많다. 전체적인 흐름을 따라와 주시면 공연이 더 재미있게 느껴지실 것 같다”고 기대를 당부했다.

방탄소년단은 새롭게 세트리스트를 구성해 음악팬들의 오랜 기다림에 걸맞은 공연을 선보인다. ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’은 단순한 컴백 쇼를 넘어 음악으로 전 세계를 잇고 한국의 문화유산이 지닌 매력을 전파하는 자리가 될 전망이다.

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