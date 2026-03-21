방탄소년단 컴백 공연...안전 또 안전에 총력[SW포토]

방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연이 펼쳐지는 21일 서울 종로구 광화문 광장에서 경찰특공대와 소방대원들이 사고 대비 훈련을 하고 있다.

방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 약 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 주최 측인 하이브와 서울시, 정부의 각 부처들이 총 동원돼 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 중구 시청역에 무정차 실시 안내문이 부착되어 있다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 세종대로 일대가 통제되고 있다. 뉴시스

방탄소년단(BTS) 광화문 컴백 공연이 펼쳐지는 21일 서울 종로구 광화문 광장 인근에 설치된 출입구에서 경찰들이 검문을 하고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

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