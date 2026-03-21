방탄소년단 컴백 공연...안전 또 안전에 총력[SW포토]

방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 약 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 주최 측인 하이브와 서울시, 정부의 각 부처들이 총 동원돼 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.
김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com
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입력 : 2026-03-21 16:17:05 수정 : 2026-03-21 16:17:05
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방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 약 26만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 주최 측인 하이브와 서울시, 정부의 각 부처들이 총 동원돼 안전 관리에 총력을 기울이고 있다.
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