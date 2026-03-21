[BTS 컴백] 외신 집중 조명…“K팝 판도 바꿀 시험대”

BTS(방탄소년단) 완전체 컴백 광화문 공연을 하루 앞둔 지난20일 오후 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 공연을 기다리는 아미들이 기념사진을 찍고 있다. 뉴시스

방탄소년단(BTS)의 컴백을 계기로 주요 외신들이 연이어 BTS와 K-팝 산업을 집중 조명하고 있다.

미국 일간지 월스트리트저널(WSJ)은 20일(현지시간) 이번 BTS 컴백 공연이 이른바 ‘슈퍼 팬’ 시대에 음악 산업의 수익성이 얼마나 확대될 수 있는지를 보여주는 사례가 될 것이라고 분석했다.

WSJ은 "BTS가 열정적인 팬들과 맺은 관계는 단순한 음원 소비를 넘어 성장을 모색하는 음악 산업에 하나의 모델"이라며 방대한 굿즈 판매와 공연장 360도 좌석 배치, 컴백 공연 넷플릭스 중계 등을 짚었다.

월스트리트저널은 BTS 팬인 필리핀 국적의 조센힐 플로레스 씨의 사례를 들어 이 같은 소비 흐름을 설명했다. 그는 서울에서 열린 BTS 컴백 기념 팝업스토어에서 약 195만원을 지출한 것으로 전해졌다.

앨범 세트와 포스터, 후드티 등 다양한 굿즈를 구매해 양손 가득 쇼핑백을 들고 나온 그는 WSJ와의 인터뷰에서 “품절될까 봐 눈에 보이는 상품은 거의 모두 구매했다”고 말했다

특히 WSJ은 K-팝 최대 규모로 열리는 BTS의 이번 ‘아리랑’ 월드투어가 팬들의 소비 한계를 시험할 것으로 예상했다. BTS는 다음 달 9·11·12일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전 세계 34개 도시 스타디움 공연장에서 82회에 걸친 월드투어를 펼친다.

WSJ은 BTS가 같은 도시에서 여러 번 공연을 열어 자신들의 이동 비용을 절감하고 팬들이 직접 찾아오게 만드는 전략을 펼치고 있다고 설명했다.

또 스타디움 중앙에 무대를 배치하는 360도 뷰 방식을 채택해 공연장 모든 좌석을 판매하고, 팬 플랫폼 위버스에서 유료 멤버십에 가입해야 티켓 선예매 권한을 얻는 점도 짚었다.

WSJ은 업계 전문가들을 인용해 BTS의 이번 투어가 테일러 스위프트의 에라스 투어 대비 절반 정도의 공연 횟수지만, 공연당 수익은 비슷한 수준을 넘어설 수 있을 것으로 관측했다.

뉴욕타임스(NYT)도 같은 날 BTS가 군 복무로 자리를 비운 약 4년 동안 K-팝 산업이 겪은 변화를 집중 조명했다.

NYT는 이 기간 동안 나타난 주요 흐름으로 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 흥행과 새로운 글로벌 K팝 스타들의 부상을 꼽으며, BTS 공백기에도 산업이 확장세를 이어갔다고 분석했다.

아마존 뮤직의 대외 관계 임원 프랭키 얍틴차이는 NYT와의 인터뷰에서 "K팝은 여전히 강력한 장르"라며 "거물급 아티스트가 복귀하면 장르 전반에 대한 관심이 더욱 확대돼 업계 전체에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 밝혔다.

NYT는 "팬덤 아미뿐 아니라 음악 산업 전반이 BTS의 복귀를 주목해왔다"며 공백기가 길었던 만큼 이들이 감당해야 할 기대와 부담 역시 적지 않다고도 짚었다.

음악 저널리스트 타마르 허먼 역시 자신의 블로그를 통해 BTS가 약 160만 장의 티켓을 판매했던 2019년 이후 완전체 월드투어를 본격적으로 진행하지 못했다는 점을 언급했다.

그는 "복귀 이후 상당한 압박을 받을 수밖에 없다"며 "충성도 높은 팬층은 유지되고 있지만, K-팝 팬들은 그룹이 활동을 중단하면 자연스럽게 다른 아티스트로 이동하는 경향도 있다"고 분석했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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