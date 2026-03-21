[BTS 컴백] ‘韓의 흥’ 언급…방탄소년단, 광화문에서 펼쳐질 역사…새 앨범 언급했다

방탄소년단(BTS) 앨범에 담은 ‘한국적인 요소’에 대해 언급했다.

RM은 “일단 떠오르는 아이디어를 이것저것 던져봤다. 송라이팅 세션에서는 태권도를 소재로 곡을 만든 적도 있다. 앨범에는 들어가지 않았지만 개인적으로 꽤 마음에 들었다”며 “한국적인 요소는 일곱 명을 묶을 수 있는 중요한 키워드라고 생각한다. 우리가 출발한 곳, 뿌리와도 맞닿아 있기 때문이다. 한국적인 것이 무엇인지는 지금도 계속 재정의되고 변화하고 있다. 우리도 그 흐름의 일부가 되면 재미있을 것 같다”고 전했다.

진과 슈가는 “음반 로고는 정국의 아이디어에서 출발했다. 다양한 방면에서 멤버들의 의견이 더해지면서 지금의 앨범 콘셉트가 잡혔고 전원이 한국인인 만큼 한국적인 요소를 자연스럽게 담으면 좋겠다는 의견도 있었다”라고 설명했다.

제이홉은 “신보 가사에도 한국의 흥과 문화를 녹였다”며 “여러 부분에서 ‘일곱 명이 함께할 수 있는 지점’을 더 많이 만들기 위해 시도했다. 다시 돌아와 있는 그대로를 보여준다는 것은 결국 뿌리에서 시작하는 일이라고 생각한다. 그 뿌리가 함께 견고했기에 지금의 우리가 있다고 본다”라고 애정을 드러냈다.

뷔는 “멤버들 모두 아이디어를 많이 냈고 각자의 개성을 녹이기 위해 고민했다. 아미분들도 하나씩 찾아보시는 재미를 느끼실 수 있을 거다”라고 기대감을 더했다.

방탄소년단은 오늘(21일) 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최하고 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 처음 선보일 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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