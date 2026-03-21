[BTS 컴백] ‘칼’ 소지?…금속탐지기 걸린 요리사

방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 광화문광장 일대 출입게이트에서 검문검색이 이뤄지고 있다. 뉴시스

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 앞두고 광화문광장 일대에서 이동하던 요리사가 경찰 검문에 적발된 것으로 확인됐다.

21일 경찰은 세종문화회관 내 공연 통합현장 본부 상황실에서 열린 국무총리 보고에서 금속탐지기를 통해 식칼을 발견하고 소지자의 신원이 요리사임을 확인했다고 밝혔다.

금속탐지기의 높은 정밀도를 설명하는 과정에서 김민석 총리가 “손톱깎이도 탐지되느냐”고 묻자 경찰은 “감도를 높이면 가능하다”고 답했다.

이날 오전에는 배낭에 과도를 넣은 채 탐지기를 통과하려던 일행이 경찰에 제지되는 일도 있었다. 해당 일행은 과일을 깎아 먹기 위해 평소 과도를 소지하고 있었다며 항의했고, 이 과정에서 경찰과 실랑이가 벌어진 것으로 전해졌다.

현장 게이트 인근 물품 보관함에는 반입이 제한된 과도와 라이터 등이 놓여 있는 모습도 확인됐다. 보안 검색을 통과할 수 없어 소지품을 두고 이동한 사례다.

이날 오후 8시 공연을 앞두고 광화문광장을 중심으로 주변 일대에는 대규모 안전 통제가 이뤄졌다. 광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북 약 1.2㎞, 동서 200m 구간에 안전 펜스가 설치됐으며, 통행자는 총 31개 게이트를 통해서만 출입이 가능하도록 제한됐다.

경찰은 게이트 안팎의 보행 흐름을 관리하며 인파 분산에 나섰지만, 오후 들어 방문객이 급증하면서 일부 구간에서는 긴 대기 줄이 형성됐다. 혼잡이 심해진 일부 게이트는 일시적으로 출입이 통제되기도 했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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