김민석 총리, 공연 현장 점검…“국가지원 행사, 국민 불편 감수 인식해야”[BTS 컴백]

김민석 국무총리가 21일 서울 종로구 세종문화회관 옥상에서 BTS 컴백공연 무대가 설치된 광화문광장을 살펴보고 있다. 청사사진기자단(뉴시스)

김민석 국무총리는 21일 서울 광화문 광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 공연 현장을 방문해 "BTS 컴백 공연이 근본적으로는 국가와 공동체가 지원하는 행사"라며 "전 국가와 국민들이 관심과 지원, 일정한 불편을 감수하고 있다는 것을 인식하는 것이 중요하다"고 말했다.

김 총리는 이날 세종문화회관에 마련된 통합현장본부 상황실을 찾아 관계 기관들과 공연 안전관리회의를 갖고 이같이 말했다. 김 총리는 행사 주최 측인 하이브 부사장에 "회사가 이 공연뿐만 아니라 앞으로도 책임감을 갖고 성찰해달라"며 "그렇게 할 만큼 의미가 있다는 점을 인지하기 때문에 국가적 역량이 동원되는 것"이라고 설명했다. 이어 "광화문은 국가 공간이자 역사 공간, 민주적 공간"이라며 "특별히 오늘은 우리 모두가 그것을 잘 살리는 계기가 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.



안전 점검과 관련해 김 총리는 "다 잘 진행이 되는 것 같다"면서도 테러 대응 태세와 인근 옥상 폐쇄 여부, 여성 화장실 등 편의시설 확보를 점검했다. 국무총리실 대테러센터는 현장 대테러지휘본부와 별도 상황실을 운영한다고 했고, 서울시는 이동식 화장실과 개방형 공용 화장실을 합쳐 여성용 비율을 약 70% 수준으로 맞췄다고 보고했다.

김 총리는 금속 탐지기 설치와 관련해 "통상 이런 경우 금속 탐지 정도를 최대치로 조치하나", "더 작은 것도 민감도 조절이 되나" 등을 물으며 현장 상황을 살폈다.

회의에 앞서 행정안전부는 안전 점검 및 조치 사항을 보고했다. 행안부 관계자는 "행사 중단이나 연기 등이 필요한 돌발 비상 상황 발생 시를 대비해 기관 간 의사 결정 체계를 마련했다"며 “위험 물품 반입 차단, 지능형 CCTV 모니터링, 무대 스크린 등 위협 요인 41건 중 30건 시정 조치 및 7건 조치 중이며 행사 전에 완료토록 하겠다"고 밝혔다.

서울시는 인파 관리 대책을 설명했다. 안전요원 투입 인원을 3400명에서 3700명으로 확대했고, 경찰에서 수천명이 동원돼 안전에 만전을 기하고 있다고 밝혔다. 또 통신 장애에 대비해 3단계 위계로 단톡방을 운영하고 재난안전통신망(PS-LTE)을 활용해 71개소 모니터링 구역을 관리하고 있다고 보고했다.

하이브 측은 "위험 지역인 핫존을 집중 모니터링하여 인파를 1제곱미터당 2.5명 미만으로 관리하도록 하겠다"며 "중동 정세에 따른 테러 위험성에 대비해 웜존에서 핫존으로 들어오는 길목에 금속 탐지기 81대를 설치하여 출입 통제 및 소지품 검사를 진행하겠다"고 했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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