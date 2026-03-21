방탄소년단(BTS) 컴백 공연 당일인 21일 서울 종로구 세종대로 일대가 통제되고 있다. 뉴시스

방탄소년단(BTS)이 가장 한국적인 이름 아리랑(Arirang)을 앞세워 글로벌 음악 지형의 영토를 다시 확장했다. 외신은 이들이 군 복무라는 물리적 공백을 딛고, 상업적 거대함에 매몰됐던 예술적 자아를 성공적으로 회복했다고 평하고 있다.

21일 영국 일간 가디언은 방탄소년단의 새 앨범인 정규 5집 아리랑에 대해 "K-팝 특유의 실험 정신을 포착하는 동시에 정체성의 과오를 바로잡은 앨범"이라며 호평했다. 가디언은 특히 다이너마이트(Dynamite)나 버터(Butter) 등 과거 영어 히트곡들이 보여준 '매끈한 팝'의 문법에서 벗어나 팀의 뿌리인 힙합과 개성 넘치는 사운드로 회귀한 점에 주목했다. 가디언은 "BTS가 제이펙마피아(Jpegmafia), 엘 귄초(El Guincho) 같은 흥미로운 괴짜 프로듀서들과 협업하며 금속성 실험주의를 구현했다"고 분석했다.



특히 리더 RM을 필두로 한 래퍼 라인의 창의적 구심점을 재확인한 점을 높게 평가했다.

미학적 고찰도 이어졌다. 가디언은 케빈 파커가 프로듀싱한 '메리 고 라운드(Merry Go Round)'가 명성의 반복성을 성찰하는 방식이나 정국의 부드러운 가창이 돋보이는 '애니멀즈(Animals)'의 성찰적 분위기를 언급하며 "단순한 팝적 재미를 넘어 진실한 감정이 들어설 자리를 마련했다"고 짚었다.

'아리랑'은 "지구상 가장 거대한 팝 현상이라는 위상에 걸맞은 앨범"이라는 것이 이 언론 리뷰의 요지다. 가디언은 이번 음반에 대해 별 5개 만점에 4개를 줬다.

방탄소년단은 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 연다. '스윔'을 포함한 신곡 무대를 처음 선보일 예정이다. 넷플릭스가 190개국에 생중계한다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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