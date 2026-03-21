[BS현장] 광화문역 무정차 시작…금속탐지기 거쳐 축제 현장으로

‘BTS 컴백 라이브 :아리랑’이 열리는 광화문 광장 인근의 지하철역 무정차 통과가 시작됐다.

오늘(21일) 오후 8시 광화문 광장 일대에서 그룹 방탄소년단의 컴백 공연 ‘아리랑’이 열린다. 이른 시간부터 축제 분위기를 즐기기 위한 국내외 팬들과 시민들의 행렬이 이어졌다. 서울시에 따르면, 이날 12시 기준 광화문과 덕수궁 일대에는 2만 여 명이 모였다. 오전 7시에 이미 8000명이 운집했으며, 오후 3시에 가장 많은 인원(3만 명 이상)이 몰릴 것으로 예상하고 있다.

지하철 무정차 통과는 오후 2시부터 순차적으로 이뤄지고 있다. 무정차 통과 시각이 임박한 오후 2시쯤 광화문역 출구 인근은 수많은 인파로 붐볐다. 지하철 하차 지점부터 이동 동선에 따라 안전요원들이 다수 배치돼 이용객들의 신속한 승하차를 안내했다.

이날 경찰은 공연 당일 6700여명을 투입해 행사장을 15개 권역으로 나누고, 31개 게이트를 통해 관람객 유입을 통제하고 있다. 공연장 인근으로 향하는 주요 도로에는 게이트마다 금속탐지기를 운영하고 있었다. 시민들은 경찰관의 안내에 따라 차례로 금속탐지기를 거쳐 가방 등 소지품 검사에 응했다.

광화문역(5호선)은 오후 2~10시, 경복궁역(3호선)과 시청역(1·2호선)은 오후 3~10시 무정차 통과한다. 오후 8시부터 약 60분 예정된 공연이 끝난 오후 10시부터는 세 역 모두 지하철 승차가 가능하다. 오후 9시부터는 2·3·5호선에 빈 상태의 임시열차를 각각 4대씩 총 12대 투입해 평시보다 운행을 24회 늘릴 방침이다.

공연 전날인 21일 오후 9시부터 이미 통제가 시작된 세종대로 광화문∼시청 구간 도로는 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 차량 이동이 통제된다. 이밖에 당일 통제되는 사직로·율곡로(오후 4∼11시), 새문안로(오후 7∼11시), 광화문지하차도(정부청사→이마교차로 방향·오후 7∼11시)도 유의해야 한다. 시내버스는 경찰의 통제에 따라 임시 우회 운행한다. 세종대로·사직로·새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 버스 포함하면 86개) 노선을 우회 운행한다.

지난 20일 오후 1시 발매된 ‘아리랑’은 그룹 방탄소년단이 3년 9개월 여 만에 발표하는 신보다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 계속 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래하며 각자의 자리에서 최선을 다해 살아가는 이들에게 깊은 공감의 메시지를 전한다. 이들은 컴백을 기념해 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최하고 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 처음 선보일 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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