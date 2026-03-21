[BTS컴백] RM 왼쪽 발목 깁스 사진 공개

RM. (사진 = 인스타그램 캡처)

'방탄소년단'(BTS)의 리더 RM(김남준)이 부상이라는 예기치 못한 상황 속에서도 광화문 광장이라는 상징적 무대를 향한 걸음을 멈추지 않는다.



21일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 RM은 지난 19일 리허설 중 왼쪽 발목에 '부주상골 염좌 및 부분 인대 파열'이라는 부상을 입었다. RM은 이날 소셜 미디어에 "ㅠㅠ"라는 눈물 표시와 함께 깁스를 한 왼쪽 다리 사진을 올렸다.



의료진은 깁스 착용과 최소 2주간의 안정을 권고했으나, 이날 오후 8시 열리는 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)' 무대에 서겠다는 RM의 의지는 완강했다.



결국 그는 퍼포먼스를 최소화하면서 팬들과의 약속을 지키기로 했다. RM은 전날 앨범 발매 직후 위버스 라이브에서 "가창을 열심히 해보겠다. 아주 심각한 부상은 아니다. 기대해달라"고 말했다.



방탄소년단은 과거 어려움을 극복해낸 적이 많다. 2018년 런던에서 발꿈치 부상으로 의자에 앉아 눈물을 닦으면서도 목소리로 객석을 가득 채웠던 정국, 2021년 종아리 통증 속에서도 의자에 앉아 아우라를 뿜어냈던 뷔, 손가락 부상을 그래미 어워즈의 '해커' 콘셉트로 치환해 낸 진의 사례가 있다. 어깨 수술 후 홀로그램으로나마 무대 중앙을 지켰던 슈가의 부재와 복귀 역시 팀의 서사를 더욱 견고하게 만들었다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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