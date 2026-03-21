샌프란시스코도 이정후도 활짝 미소, 시범경기서 2안타 1타점 활약…5-2 승리

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쾌조의 타격감과 함께 승리의 자신감이 쌓여간다.

이정후는 21일 미국 애리조나주 스코츠데일 스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스와의 2026 메이저리그(MLB) 시범경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1타점을 기록했다. 올해 시범경기서 때린 두 번째 멀티히트다. 타율은 0.375에서 0.421(19타수 8안타)로 상승했다.

두 번째 타석이었다. 2회말 첫 타석에선 유격수 직선타에 그쳤다. 아쉬움 속에 다시 배트를 꽉 잡았다. 이정후는 팀이 3-2로 앞선 3회말 2사 2루에 우완 선발 라이언 버거트를 상대했다. 스트라이크존 한복판에 들어온 시속 95마일(약 153㎞) 직구를 받아쳐 1타점 적시타를 때려냈다.

흐름을 이었다. 팀이 4-2 리드한 6회말 2사 주자 없는 상황에서 우완 불펜 카를로스 에스테베스의 시속 91.5마일(약 147㎞) 직구에 방망이를 휘둘렀다. 우전 안타를 기록했다. 이후 대주자 재러드 올리바와 교체돼 경기를 마무리했다.

샌프란시스코도 활짝 웃었다. 8회말 한 점을 더 뽑아냈다. 캔자스시티를 5-2로 꺾었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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