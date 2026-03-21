[BTS 컴백] 공무원노조 “차출은 행정력 남용” vs 서울시 “초과 수당 또는 대휴”

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연을 앞둔 서울 종로구 KT 광화문빌딩 외벽에 BTS 컴백 공연 관련 광고가 나타나고 있다.

21일 광화문광장에서 열리는 BTS 공연을 앞두고 서울시와 자치구 공무원들이 대거 차출된 가운데, 공무원 노조는 “안전 관리 1차 책임은 주최 측에 있다”며 “공무원 행사 동원은 계속 반복되고 있다”고 비판 목소리를 높였다.

전국공무원노동조합 서울지역본부는 20일 입장문을 내고 “대규모 인파가 예상되는 행사에 시민의 생명과 안전을 보호하는 것은 국가와 지방자치단체의 기본 책무이며, 행정기관이 이를 외면할 수 없지만 안전대책의 필요성이 차출의 정당성으로 이어지지 않는다”고 주장했다.

이들은 “대규모 행사의 안전관리에 대한 1차 책임은 주최 측에 있다”며 “행정기관의 역할은 감독과 최소한의 공공적 지원에 한정되어야 한다. 그 범위를 넘어선 인력 동원은 명백한 행정력 남용”이라고 덧붙였다.

이어 “공무원의 행사 동원 문제에 대해 공무원노조에서 지속적으로 문제를 제기해 왔지만 제도개선 없이 관행은 반복되고 있다”며 “공무원들은 업무시간 외 근무에 시달리고 정당한 보상도 없이 휴식권과 건강권이 심각하게 침해되고 있다”고 강조했다.

그러면서 행사 동원과 인원 차출 관행을 즉각 중단하라고 촉구했습니다.

종로구지부에서도 입장문을 통해 “현재 종로구 공무원들은 각 기능 부서가 열심히 사전 점검 등 업무를 추진하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “수차례 노사 협의를 통해 당일 8시간 초과근무 인정과 직원 차출도 적정한 선에서 하기로 하였지만, 노동조합과 직원들이 느끼기에 아쉬운 부분도 많다”며 “근무하는 직원들의 안전에 대해서도 만전을 기해 주시기 바란다”고 밝혔다.

특히 “공무원이 주말·휴일 근무에 대한 정당한 대가를 지급받을 수 있도록 조합과 서울본부와 함께 정부에 요구하고 투쟁하겠다”고 덧붙였다.

앞서 ‘방탄소년단(BTS) 복귀’ 공연 현장에 서울시 공무원이 무급으로 차출됐다는 글 등이 온라인에서 확산한 가운데, 서울시는 “사실과 다르다”며 “초과 수당이나 대체 휴무를 선택할 수 있도록 한다”고 해명했다.

한편, 방탄소년단은 오늘(21일) 오후 8시 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최하고 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 처음 선보일 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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