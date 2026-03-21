배준호, 교체 출전…스토크시티, 프레스턴에 1-3 역전패

사진=스토크시티 SNS 캡처

배준호가 교체 출전한 스토크시티가 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 원정 경기서 아쉬운 역전패를 당했다.

스토크시티는 21일 영국 프레스턴의 딥데일에서 열린 프레스턴 노스 엔드와 2025~2026 챔피언십 39라운드 원정에서 1-3으로 졌다. 최근 2경기 연속 무패(1승 1무)를 기록했던 스토크시티(승점 51)는 2연승을 노렸으나 14위에 자리했다.

승리와 공격포인트, 모두 다음으로 미뤘다. 배준호는 후반 3분 출전해 한 차례 키패스와 한 차례 슈팅을 시도했지만 공격 포인트를 따내지 못했다.

전반 4분 만에 소르바 토마스의 선제골로 기분 좋게 출발했다. 다만 전반 15분 프레스턴의 알피 디바인에게 동점골을 내주며 전반을 1-1로 마쳤다. 배준호는 후반 3분 부상을 당한 스티븐 은존지 대신 그라운드에 투입됐다.

흔들렸다. 스토크시티는 후반 12분 프레스턴의 밀루틴 오스마이치에게 헤더 역전골을 내주더니 3분 뒤 알피 디바인에게 쐐기골까지 얻어맞고 1-3으로 스코어가 벌어졌다.

배준호는 후반 추가시간 헤더 득점을 노렸지만 골대를 벗어나며 공격포인트를 따내지 못했다. 이번 시즌 3골(정규리그 2골·컵대회 1골)을 기록하고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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