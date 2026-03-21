‘마스터스 런던‘ 향한 관문…4월 3일 개막[VCT 퍼시픽 스테이지 1]

농심 레드포스가 우승 트로피를 들어 올린 ‘마스터스 산티아고”가 마무리되고 2026 시즌 VCT 퍼시픽의 정규 시즌인 스테이지 1이 막을 올린다.

5대5 대전형 캐릭터 기반 전술 슈팅 게임 ‘발로란트‘의 개발 및 유통사인 라이엇 게임즈는 오는 4월 3일(금) 서울 마포구 상암동에 위치한 SOOP 상암 콜로세움에서 ‘2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1‘이 개막한다고 밝혔다. 지난 20일(금)부터 NOL 티켓을 통해 현장 관람 티켓 판매가 진행 중이다.

올해의 첫 번째 VCT 퍼시픽 정규 시즌인 스테이지 1은 4월 3일(금)부터 5월 17일(일)까지 7주 동안 진행된다. 이번 대회에는 ‘마스터스 산티아고‘를 제패한 농심 레드포스를 필두로, DRX와 젠지(GEN), T1을 포함해 총 12개 팀이 참가하여 치열한 승부를 펼칠 예정이다.

대회에 출전하는 12개 팀들은 6개 팀씩 두 그룹으로 나뉘어 ‘그룹 스테이지‘를 치른다. 지난 VCT 퍼시픽 킥오프 종료 후 진행된 조 추첨을 통해 편성된 ‘알파조‘에는 DRX와 젠지, 농심 레드포스, 글로벌 이스포츠(GE), 페이퍼 렉스(PRX), 팀 시크릿(TS)이 배정됐다. ‘오메가조‘에는 T1, 데토네이션 포커스미(DFM), 풀 센스(FS), 렉스 리검 퀀(RRQ), 바렐(VL), 제타 디비전(ZETA)이 이름을 올렸다.

그룹 스테이지는 매주 금, 토, 일 사흘 동안 열리며 4월 3일 개막일에는 젠지와 글로벌 이스포츠, T1과 바렐이 출격한다. 그룹 스테이지의 모든 경기는 3전 2선승제, 싱글 라운드 로빈 방식으로 진행된다.

각 그룹의 상위 4개 팀이 진출하는 플레이오프는 더블 엘리미네이션 방식으로 진행된다. 각 그룹 1위 팀은 상위조 2라운드에 직행하는 혜택을 받으며 4위 팀은 하위조에서 여정을 시작한다. 결승 진출전과 최종 결승전은 5전 3선승제로 진행되고 이외의 플레이오프 경기들은 3전 2선승제로 승부를 가린다. 이번 스테이지 1 플레이오프를 통해 최종 상위 3위에 오른 팀들에게는 올해 두 번째 열리는 국제 대회인 ‘마스터스 런던’ 진출권이 주어진다.

스테이지 1의 대미를 장식할 결승 주간은 베트남 호치민에서 진행된다. 결승 진출전과 최종 결승전의 티켓 판매 일정은 추후 별도로 발표될 예정이다.

현장을 찾는 팬들을 위한 다채로운 즐길거리도 마련됐다. 서울 마포구 상암동 에스플렉스센터에 위치한 SOOP 상암 콜로세움 11층에 조성된 VCT 퍼시픽 전용 공간에서 발로란트의 인기 캐릭터인 ‘전략가 곰‘과 ‘지원봇‘을 만나볼 수 있으며 위치한 라이엇 게임즈 공식 스토어에서 다양한 굿즈를 구매할 수 있다.

2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1 현장 관람을 위한 티켓은 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 20일(금) 정오부터 판매된다. 국내에 거주하지 않는 팬들은 NOL World(인터파크 글로벌)를 통해 구매할 수 있다.

2026 VCT 퍼시픽 스테이지 1은 SOOP(VALORANT공식), 치지직(발로란트 코리아), 유튜브(VCT KR)를 통해 생중계된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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