RM “발목 부상, 미안한 마음”… 방탄소년단 완전체 퍼포먼스 불발

그룹 방탄소년단 RM이 대규모 컴백 공연을 앞두고 발목 부상을 입었다. 무대에는 오르지만 퍼포먼스에는 제약이 있을 것으로 예상돼 아쉬움을 안기고 있다.

소속사는 20일 “RM이 19일 공연 리허설 진행 도중 발목 부상을 입어 부주상골 염좌 및 부분인대 파열과 거골 좌상(인대 손상 및 염증) 진단을 받았다”고 공지했다. RM은 다리 깁스 후 최소 2주간 움직임을 최소화하며 회복에 전념할 예정이다. 이에 따라 오늘(21일) 오후 열릴 광화문 컴백 공연에서 방탄소년단 완전체 퍼포먼스는 불발됐다.

RM은 20일 열린 방탄소년단 컴백 기념 위버스 라이브에서 “멋진 (컴백쇼) 무대와 콘서트를 함께 준비하고 있었는데, 준비하다가 좀 열심히 했다. 그날따라 열심히 했는데 발목 부상이 생겼다”며 “부상으로 인해 당장 퍼포먼스를 보여드리기가 어려워져 (안무에) 함께할 수는 없지만, 무대에는 올라갈 것”이라고 말했다.

이어 “아주 심각한 부상은 아니고, 예후가 좋아질 수 있도록 (관계자분들이) 많이 신경 써 주고 계신다”며 “콘서트까지 예후 관리를 열심히 해서 좋은 모습을 보여드리겠다”고 약속했다.

갑작스러운 RM의 부상 소식에 멤버들도 걱정스러운 시선을 보냈다. 제이홉은 “저희도 너무 당황스러웠다. 그렇지만 우리보다 더 속상할 것”이라고 다독였고, 뷔는 “많은 분들이 7명의 퍼포먼스 기대를 많이 할 텐데, 그래도 형이 가장 아쉬울 것”이라고 말했다. 그러자 RM은 “미안한 마음이 든다”고 답했다.

이 가운데 전 세계가 기다려온 방탄소년단의 컴백 무대가 오늘 펼쳐진다. 지난 19일 RM은 팬플랫폼 위버스에 글을 써 “광화문에서 여러분을 만날 생각해 설렌다. 많은 분들이 모이는 자리인 만큼 모두가 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 부탁드린다”고 당부했다.

“당일 현장 스태프 분들과 안전요원의 안내를 꼭 따라주시고, 질서 있는 모습을 보여주시길 기대한다. 아미 여러분 한 분 한 분이 만드는 질서와 배려가 있어야 더 멋진 공연이 완성된다고 생각한다”며 “안전을 위해 힘써주시는 경찰관 분들, 또 소방 및 정부와 지자체를 비롯한 모든 분들께도 정말 감사하다”는 인사를 더했다.

방탄소년단의 컴백 라이브 ‘아리랑’은 광화문 광장부터 서울시청까지 이어지는 대로에 무대와 객석을 마련해 약 2만 2천 명의 관객과 함께한다. 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 선보일 예정이다. 국가유산청과 서울시의 승인을 받아 광화문 광장에서 가수가 단독 공연을 여는 것은 이번이 처음으로 넷플릭스에서 동시 생중계된다.

한편 20일 발표한 새 정규앨범 ‘아리랑’은 2022년 6월 앤솔러지 앨범 ‘프루프(Proof)’ 이후 3년 9개월 만의 신보다. 방탄소년단의 정체성과 인류의 보편적 감정을 담은 14곡에는 일곱 멤버가 지난 여정에서 쌓은 진솔한 경험과 고민이 녹아있다. 얼터너티브 팝 장르의 타이틀곡 ‘스윔’은 삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 전진하는 태도를 노래한다. 자신만의 속도로 담담하게 헤엄쳐 나가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀었다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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