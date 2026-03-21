피원하모니 ‘유니크’로 음방 2관왕…“1위에 걸맞은 가수될게요”

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 음악방송 2관왕을 달성했다.

피원하모니는 지난 20일 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 신곡 ‘UNIQUE’(유니크)로 1위 트로피를 들어 올렸다. 이로써 피원하모니는 18일 MBC M, MBC every1 ‘쇼! 챔피언’에 이어 이번 활동 음악방송 2관왕에 올랐다.

1위 수상 후 피원하모니는 “너무 기쁘고 감사하다. 10개월 전 ‘DUH!’(더!) 활동에 이어서 또 한 번 ‘뮤직뱅크’에서 상을 받게 되었는데, 1위 만들어 주신 피스(팬덤명) 여러분 감사드리고 1위에 걸맞은 가수가 되어 여러분께 행복한 시간 선물해 드리겠다”라고 소감을 밝히며 팬들과 기쁨을 나눴다.

이날 방송에서 피원하모니는 ‘UNIQUE’ 무대를 통해 탄탄한 라이브와 함께 강렬한 퍼포먼스를 선보였다. 특히 브라질리언 펑크 장르 특유의 그루브를 살린 화려한 안무가 시선을 사로잡았으며, 멤버들의 자신감 넘치는 태도 또한 매력을 더했다.

지난 12일 발매된 피원하모니의 미니 9집 ‘UNIQUE’는 전작에서 파업을 선언했던 히어로 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다. 신보에는 팀에 대한 자부심과 단단한 유대의 메시지를 담은 타이틀곡 ‘UNIQUE’를 포함해 다채로운 장르의 6곡이 수록되어 피원하모니만의 독보적인 색깔을 보여준다.

신보는 초동 판매량(발매 후 일주일간의 판매량) 50만 장을 돌파하며 팀의 첫 하프 밀리언셀러를 달성했고, 한터차트 주간 음반 차트(2026.03.09~2026.03.15), 써클차트 주간 앨범 차트(2026.03.08~2026.03.14)에서 모두 1위를 차지했다. 또한 13일 기준 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에서 5위에 오르는 등 국내외에서 좋은 반응을 얻고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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