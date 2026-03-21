‘찬너계’ 연인 된 이성경♥채종협, 만년필 거짓말 들통 위기 [TV핫스팟]

‘찬란한너의 계절에’ 채종협의 거짓말이 발각 위기에 놓였다.

지난 20일 방송된 MBC 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’ 8회에서는 선우찬(채종협)과 송하란(이성경)이 ‘쌍방 구원’의 끝에서 마침내 연인 사이가 된 가운데, 하란이 잃어버렸던 만년필을 둘러싼 예상치 못한 진실이 드러나며 긴장감은 최고조에 달했다.

이날 방송은 눈물 어린 입맞춤으로 서로의 마음을 확인한 선우찬과 송하란의 연인 모먼트로 시작됐다. 선우찬은 현재의 감정을 받아들이기로 했고, 송하란은 “과거는 과거고, 중요한 건 지금부터 흐를 시간”이라며 아버지와의 멈춰 있던 시간을 다시 움직여보라고 조심스럽게 말했다.

송하란의 말에 용기를 얻은 선우찬은 오랫동안 외면해왔던 아버지 선우석(정해균)을 찾아 나섰다. 어린 시절 추억이 담긴 흔적과 아버지의 진심을 뒤늦게 알게 된 그는 복잡한 감정에 휩싸였고, 이후 대전역에서 마주한 두 사람은 시계를 매개로 마음을 전하며 오랜 갈등 끝에 조심스러운 화해의 첫걸음을 내디뎠다.

송하란과 선우찬의 관계도 더욱 단단해졌다. 선우찬은 송하란이 레스토랑에서 잃어버렸던 만년필을 찾았다며 펜을 건넸다. 그는 과거의 기억이 아닌 ‘선우찬이 찾아준 펜’으로 남았으면 좋겠다고 전했다. 망설이던 송하란은 선우찬이 만년필에 채운 그림을 더해 새로운 의미를 부여하자 결국 이를 받아들였다. 때마침 송하란이 최우수 디자이너상 수상 소식을 듣게 되면서 두 사람의 순간은 더욱 벅찬 감동으로 이어졌다.

특히 패션 어워즈 시상식에서는 송하란이 전 남자친구의 친누나이자 전 직장 상사인 강은찬(한재이)과 재회하며 새로운 진실이 수면 위로 떠올랐다. 송하란은 강혁찬(권도형)이 과거 실험실에서 크게 다쳐 신경 수술까지 받았다는 사실을 처음 듣고 충격에 빠졌다. 여기에 박만재(강석우)와 함께 병원을 찾은 선우찬은 줄곧 환청처럼 시달리던 팔찌 소리의 실제 주인 차수진(이주연)과 점점 가까워졌다. 엘리베이터 안에서 실제로 팔찌 소리를 들은 그는 의사 가운을 입은 여자를 뒤쫓았고, 그녀가 보스턴에서 방문 연수를 온 차수진이라는 사실이 밝혀지며 미스터리를 더욱 증폭시켰다.

한편 김나나(이미숙)의 이상 징후도 더욱 선명해졌다. 늦은 밤 짝짝이 신발을 신은 채 집으로 돌아온 김나나를 본 송하영(한지현)은 의심을 키웠고, 이후 한밤중 카페 ‘쉼’을 찾은 김나나의 수상한 행동은 박만재의 걱정을 더욱 깊게 만들었다.

그런가 하면 송하영과 연태석(권혁 분)의 감정선도 요동쳤다. 송하영은 연태석을 향한 마음을 자각하며 신소재 미팅까지 함께했다. 하지만 미팅 상대인 태석의 대학 후배가 송하영에게 호감을 드러내자 연태석은 담담하게 물러섰다. 태석의 호의에 김칫국을 마신 건 아닐까 혼란을 느낀 하영은 우편물 전달을 핑계로 태석의 집을 찾았고, 그곳에서 고열로 쓰러진 연태석과 마주했다. 결국 연태석은 송하영의 품에 쓰러지며 두 사람의 로맨스는 급격한 전환점을 맞았다.

송하담(오예주)과 차유겸(김태영)의 러브라인도 다시 맞닿았다. 차유겸의 엄마와 우연히 마주친 송하담은 오랫동안 그리워했던 엄마의 온기를 느끼며 결국 울음을 터뜨렸다. 차유겸과 재회한 송하담은 서로의 오해를 풀고 눈물로 화해했다. 가족 같은 온기 속에서 두 사람은 사랑을 확인했지만, 발에 멍이 든 차유겸이 주저앉는 모습이 그려지며 안방극장에 불안감을 안겼다.

방송 말미 송하란은 모르는 번호로부터 전화를 받은 뒤 혼란에 빠졌고, 이내 선우찬을 불러냈다. “레스토랑에서 연락이 왔다”는 말과 함께 송하란은 자신의 이름이 각인된 똑같은 만년필 두 자루를 꺼내 보였다.

앞서 선우찬이 돌려준 만년필은 우연히 되찾은 것이 아닌, 미국에서 새로 구해온 것. 하란을 위한 선우찬의 거짓말이 들통날 위기에 놓였다. 설명을 요구하는 송하란의 싸늘한 눈빛 앞에서 선우찬은 귀를 찢는 듯한 이명에 휩싸였고, 두 사람 사이에는 균열이 감돌며 불안한 엔딩을 장식해 오늘 9회 방송을 기다려지게 했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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