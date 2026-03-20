“한 줌 허리 실화?” 아이들 민니, 타이베이 녹인 파격 로우라이즈 패션 [스타★샷]

민니가 과감하고 강렬한 의상으로 확실한 존재감을 드러냈다. 사진 출처=민니 인스타그램 계정

민니가 타이베이에서도 빛을 잃지 않는 유니크한 매력을 뽐냈다.

20일 아이돌 그룹 아이들(i-dle)의 멤버 민니가 자신의 인스타그램 계정에 팬들에게 사랑을 표현하는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 버건디 컬러의 풍성한 퍼 재킷을 메인으로 빈티지한 프린팅이 들어간 블랙 크롭 톱에 낮은 허리선의 로우라이즈 데님 팬츠를 매치했다. 소매 부분에는 블랙 버클 스트랩 디테일을 더해 락스타적 요소를 가미했다. 질감의 대비를 활용해 과감하고 슬림한 허리 라인이 돋보이는 스타일링이다.

또 다른 사진에서는 실버 큐빅과 스팽클이 빼곡하게 장식된 블랙 블레이저를 입었다. 조명을 받을 때마다 극적인 효과가 나타나 파워풀한 실루엣을 만든다. 이너로 시스루 망사와 레이스 디테일이 섞인 블랙 코르셋 스타일 톱을 매치해 섹시하고 고급스러운 느낌을 냈다. 광택이 있는 블랙 레더 숏 팬츠와 무릎까지 오는 롱부츠로 세련된 올블랙 룩을 완성했다. 민니의 시그니처 헤어 스타일 풀뱅 앞머리와 흑발 생머리가 신비롭고 몽환적인 냉미녀 이미지를 부각한다. 강렬하고 화려한 무대 의상을 완벽하게 소화한 모습이다.

민니가 과감하고 강렬한 의상으로 확실한 존재감을 드러냈다. 사진 출처=민니 인스타그램 계정

팬들은 각종 하트 모양 이모지로 민니를 향한 애정과 팬심을 표현했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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