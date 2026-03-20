2031·2035 아시안컵 개최지 선정 절차 전면 백지화… “짝수년도로 조정”

사진=뉴시스

2031년과 2035년 아시안컵 개최지 선정 절차가 전면 백지화됐다. 국제축구연맹(FIFA)이 대회 개최를 짝수년도로 조정할 것으로 요청하면서다.

대한축구협회는 아시안컵을 주관하는 아시아축구연맹(AFC)으로부터 ‘2031년 및 2035년 아시안컵 개최지 선정 절차의 중단 안내’ 공문을 전달받았다고 20일 밝혔다.

AFC는 “FIFA와의 최근 논의에 따라 국제 축구 경기 일정의 개편 계획 등을 고려하여 아시안컵 개최지 선정 절차를 전면 백지화한다”고 전해왔다.

AFC에 의하면 FIFA는 ‘아시안컵 대회 개최를 짝수년도로 조정 및 변경’할 것을 요청해 왔다. AFC는 “이와 같은 상황 변화는 대회 일정 및 준비에 큰 영향을 끼치는 관계로, 면밀한 검토 끝에 개최지 선정 절차의 전면 중단을 결정하게 됐다”고 안내했다.

AFC는 향후 구체적인 대회 일정과 제반 사항이 확정되는 대로 새롭게 아시안컵 개최지 선정 절차를 개시할 예정이다.

내년에 사우디아라비아에서 열리는 아시안컵과 2030년에 개최되는 월드컵 일정을 감안하면 향후 아시안컵은 2032년이 될 전망이다.

AFC의 이와 같은 결정에 따라 2031년과 2035년 아시안컵 유치를 희망했던 한국을 포함한 기존 국가들의 유치신청은 자동 철회된다.

대한축구협회 관계자는 “예상치 못한 변수가 발생했지만, 협회의 아시안컵 유치를 위한 의지에는 변함이 없다”며 “대회 유치 준비를 위한 시간이 더 주어진 만큼 유관 기관 등과 지속적으로 협의해 70여 년만의 아시안컵 개최를 이뤄낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]