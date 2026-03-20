20일 오후 1시쯤부터 서울 강남경찰서에서 특수상해 등 혐의로 피의자 조사를 받은 박나래(41)씨가 오후 7시54분 조사실에서 나왔다. [사진=뉴시스]

매니저 갑질 의혹 등을 받고 있는 개그우먼 박나래가 약 7시간 만에 2차 경찰 조사를 마쳤다.

서울 강남경찰서는 20일 오후 1시쯤부터 약 7시간 동안 박나래를 특수상해 등 혐의 피의자 조사했다. 이번 소환은 지난달 20일 1차 조사 이후 두 번째다.

박나래는 오후 7시54분쯤 조사를 마치고 나오며 어떤 부분을 중점적으로 소명했는지 묻는 취재진에 “질문하신 것 성실하게 답변했다”고 답했다.

‘매니저에게 술잔 던진 것 인정했느냐’는 질문엔 “조사를 통해서 밝혀질 것 같다. 심려 끼쳐서 죄송하다”며 고개를 숙였다.

‘매니저 측이 어떤 거짓말을 하고 있다고 보느냐’, ’전 매니저들에게 할 말 없나’, ‘조사에서 어떤 질문 받았나’, ‘의료법 위반 혐의 조사 일정 통보 받았나’, ‘비의료인에게 불법 시술 받은 거 인정하나’, ‘주사 이모 자택 압수수색에 대해 할 말 있나’ 등 질문에는 별다른 답변 없이 차량에 탑승했다.

박나래는 전 매니저에게 술잔을 던지는 등 이른바 ‘갑질’을 하고 ‘주사 이모’로 알려진 이모씨로부터 불법 의료행위를 받은 혐의를 받는다.

전 매니저들은 특수상해, 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등의 혐의로 박나래를 고소했다. 박나래 역시 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의 등으로 맞고소한 상태다. 경찰 조사에서도 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.



지난달 첫 조사를 마치고 나서도 박나래는 취재진 앞에서 “조사를 통해 차후 밝혀질 부분이다. 사실이 아닌 부분에 대해서도 바로잡아야 하고 또 바로잡을 예정”이라며 “불편한 사항들로 다시 한 번 심려 끼쳐드린 점 죄송하다”고 고개 숙인 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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