“서울 밤거리를 걷는 멤버들”…BTS 미공개 영상, 광화문서 최초 공개된다

20일 오후 1시 서울 중구 신세계스퀘어에서 BTS의 컴백을 기념한 미디어아트 ‘시보 영상’ 최초 공개와 동시에 신곡 뮤직비디오를 공개했다. 사진=뉴시스

서울 도심 대형 옥외 전광판에 BTS 컴백과 관련된 영상이 최초로 공개됐다.

서울시는 20일 오후 7시부터 방탄소년단 컴백 쇼 당일인 21일 오후 12시까지 광화문광장 주변 건물 대형 옥외 전광판 10곳에서 방탄소년단 컴백 관련 영상과 환영 메시지(한국어, 영어)를 송출한다. 이번에 공개되는 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(THE CITY ARIRANG SEOUL)’은 멤버들이 서울 도심 주요 명소를 초롱을 들고 걸어가는 약 2분 분량 영상이다. 걸음은 낮에서 밤까지 숭례문에서 출발해 광화문 방향으로 이어진다. 서울 전역을 하나의 서사로 연결해 선보인다는 게 시의 설명이다.

영상은 해치마당 미디어월, 아뜰리에 광화, 대한민국역사박물관, KT스퀘어, 세광빌딩, 다정빌딩, 일민미술관, 코리아나호텔, 동아일보, 서울신문 등 10개 화면에서 시간당 3회(5분, 25분, 45분), 20분 간격으로 송출된다. 광화문광장 해치마당 미디어월과 아뜰리에 광화, 대한미국역사박물관 등 3개 공공플랫폼은 실루엣 중심 그래픽 영상을 송출한다. 나머지 7개 전광판은 실사 영상을 매체별 특성을 반영해 입체적으로 표현한다.



20일은 오후 7시부터 자정까지 총 15회, 21일은 오전 6시부터 자정까지 총 48회 운영된다. 단 21일은 해치마당 미디어월과 아뜰리에 광화는 각각 오전 8시, 오후 6시부터 송출된다. 공연 전후 30분인 오후 7시 30분부터 9시 30분까지(공연 전후 30분 포함)는 전체 송출을 일시 중단한다. 방탄소년단 컴백 관련 영상과 함께 한국어와 영어로 된 환영 글 ‘서울 광화문광장에서 BTS 컴백을 환영합니다(Welcome back BTS at Gwanghwamun Square in Seoul)’를 함께 송출한다.



서울디자인재단은 20일부터 다음 달 12일까지 DDP 외벽에서 신규 앨범 ‘아리랑’을 중심으로 ‘DDP 뮤직라이트’를 개최한다. 매일 오후 7시부터 10시까지 30분 간격으로 약 3분간 미디어쇼를 연다. 팬덤 아미를 위한 ‘아미마당’이 열리는 DDP전시관 1관은 팬과 관광객을 위한 교류·소통 자리로 조성된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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